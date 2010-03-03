Анонс на 3 березня

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Прес-конференція на тему: "Страховий без актуаріїв, що автомобіль без штурмана. Українські та міжнародні учасники страхового ринку закликають Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) дотримуватись прав актуаріїв і попереджати монополію. Оприлюднення відкритого листа страхових компаній". Учасники: президент Ліги страхових організацій України Наталя Гудима; голова правління Товариства актуаріїв України (ТАУ) Юрій Іванько; заступник міністра охорони здоров`я України Ігор Яковенко інші.

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Круглий стіл на тему: "Рівень довіри споживачів до страхових компаній і страхового сектора в цілому". Будуть презентовані результати маркетингового дослідження ринку страхових послуг. Дослідження проводилося дослідницькою компанією Pravda Research у партнерстві з PR-агентством Pillar Hill & Knowlton у рамках конкурсу "Лідер страхового ринку-2009" за версією журналу "Банкір`".

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У приміщенні Житнього ринку відбудеться спільна прес-конференція лідера Блоку Кличка у Київраді Віталія Кличка і лідерів профспілкових організацій Житнього і Володимирського ринків на тему: «Кому вигідна приватизація Житнього і Володимирського ринків?». Учасники: Віталій Кличко, лідер однойменного Блоку в Київраді; Олег Верник, голова незалежної профспілки орендарів «Захист праці»; Арід Ібадов, заступник голови незалежної профспілки орендарів «Захист праці» інші.

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Почнеться засідання парламентського Комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва. Розглядатимуться проекти: закону про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб; закону про спеціальний патент для суб`єктів господарської діяльності; закону про внесення змін до Закону України "Про основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

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Круглий стіл на тему: «Чи виховують бізнес-школи сьогодні відповідальних лідерів?». Учасники: Володимир Заболотний, президент Міжнародного Інституту Бізнесу; Ірина Тихомирова, президент МІМ-Київ; Наталя Кривда, академічний директор Едінбурзької бізнес-школи; Максим Шкільов, декан Української Вищої Школи Бізнесу; Оксана Кулаковська, директор програми МВА LVBS; Тетяна Нанаєва, директор освітніх програм Intel в Україні; Яїна Ключковська, PR-директор Microsoft; Олександр Попов, керівник проекту «Міжкорпоративний університет» МТС-Україна та інші.

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