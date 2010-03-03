Кадрові перестановки в регіонах почнуться після формування нової коаліції

Кадрові перестановки в регіонах не відбуватимуться до формування нової парламентської коаліції й призначення нового складу Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ.

«Я за великим рахунком упевнений, що цього тижня буде сформована нова коаліція і наступного тижня - новий уряд. Я спілкувався з керівником регіональної політики Адміністрації Президента України СКУБАШЕВСЬКИМ (Станіслав СКУБАШЕВСЬКиЙ - заступник глави Адміністрації Президента - керівник Головного управління з питань регіональної і кадрової політики - УНІАН), який сказав, що поки не буде створено коаліції, іншими питаннями ми не займаємося», - повідомив В.САРАТОВ.

Він вважає, що «чекати треба буде тиждень - десять днів».