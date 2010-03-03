Чечетов: парламент готовий до відставки уряду

В парламенті є необхідна кількість голосів народних депутатів за відставку уряду.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив народний депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

Водночас він відмовився спрогнозувати, скільки народних депутатів може проголосувати за відставку Кабінету міністрів.

«Повірте, необхідні голоси для відправки Юлії ТИМОШЕНКО на політичну пенсію є», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні першим питанням розгляне проект постанови про відповідальність Кабінету міністрів.