«Укрводшлях» завершує ремонт на шлюзах Дніпровського каскаду

ДП «Укрводшлях» завершує регламентні ремонтні роботи на всіх шести шлюзах Дніпровського каскаду.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України з посиланням на начальника «Укрводшлях» Миколу ВЕРЕЩАКУ.

Згідно з повідомленням, головне завдання державного підприємства – забезпечити технічну готовність шлюзів як складу частину єдиного комплексу гідротехнічних споруд Дніпровського каскаду до експлуатації, враховуючи можливі наслідки весняного паводку. На всіх шістьох шлюзах завершуються регламентні ремонтні роботи, вирішуються питання їх додаткового фінансування.

ДП «Укрводшлях» розробило і погодило з Державною адміністрацією морського і річкового транспорту власний план заходів щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені і паводків у 2010 році. Відповідно до нього створені штаби в усіх підрозділах підприємства, обладнані рятувальні пости в місцях відстою флоту, розроблений і поданий МНС перелік першочергових заходів, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків від повені і паводків.

У ДП «Укрводшлях», яке постійно одержує інформацію від Гідрометцентру, організовано цілодобове чергування на місцях, а також здійснюється моніторинг льодового становища і оперативне інформування інших служб Укрморрічфлоту.

В.о. міністра транспорту і зв`язку Василь ШЕВЧЕНКО доручив голові Державної адміністрації морського і річкового транспорту Михайлу ЧУБАЮ взяти під особистий контроль питання підготовки шлюзів до експлуатації і доповідати щодня.

Cправка УНІАН. ДП «Укрводшлях» - державне підприємство, що займається обслуговуванням водних шляхів України. Підприємство знаходиться у сфері управління Міністерства транспорту і зв`язку України, підпорядковане Державному департаменту морського і річкового транспорту.