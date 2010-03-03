Президент і керівники фракцій домовилися про початок переговорів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, керівництво Верховної Ради і керівники парламентських фракцій домовились про початок переговорів за трьома варіантами стосовно формування нової більшості у ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова фракції КПУПетро СИМОНЕНКО за результатами зустрічі в Адміністрації Президента.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що йшлося про три варіанти коаліції. «Перша – це коаліція більшості. Друга – можливо, коаліція Партії регіонів і НУ-НС. Третім варіантом є розпуск парламенту та оголошення дострокових виборів до Верховної Ради», - заявив голова КПУ.

Він також повідомив, що безпосередньо зараз, після завершення зустрічі з Президентом, керівництво ВР і керівники фракцій зберуться у приміщенні парламенту і розпочнуть переговори, про які йшлося під час зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Моя позиція – це коаліція більшості. Ми зараз розпочнемо цей процес. Ми повинні провести дуже швидко ці переговори», - сказав П.СИМОНЕНКО і наголосив, що усі рішення стосовно створення нової коаліції у ВР повинні ухвалюватися відповідно до Конституції України.

П.СИМОНЕНКО повідомив, що у зустрічі з Президентом брали участь керівництво Верховної Ради, зокрема, віце-спікер Микола ТОМЕНКО, який представляв фракцію БЮТ, а також керівники інших чотирьох фракцій.

Водночас голова фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО участі у цьому заході не брав.