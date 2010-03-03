Головне на 3 березня

Фінанси

Державний і гарантований державою борг України на 31 січня ц.р. склав 301 млрд. 538 млн. 747,28 тис. грн., або 37 млрд. 686 млн. 690,45 тис. дол., що на 0,01% більше показника на кінець 2009 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на вказану дату склав 195 млрд. 286 млн. 531,99 тис. грн. (64,76% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 24 млрд. 407 млн. 155,45 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 106 млрд. 252 млн. 215,29 тис. грн. (35,24%), або 13 млрд. 279 млн. 535 тис. дол.

Державний борг України на кінець січня ц.р. склав 212 млрд. 133 млн. 243,04 тис. грн. (70,35%), або 26 млрд. 512 млн. 678,5 тис. дол. Державний зовнішній борг склав 119 млрд. 939 млн. 835,96 тис. грн. (39,78%), або 14 млрд. 990 млн. 230,97 тис. дол. Державний внутрішній борг склав 92 млрд. 193 млн. 407,08 тис. грн. (30,57%), або 11 млрд. 522 млн. 447,53 тис. дол.

Гарантований державою борг України склав 89 млрд. 405 млн. 504,24 тис. грн. (29,65%), або 11 млрд. 174 млн. 011,95 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 75 млрд. 346 млн. 696,03 тис. грн. (24,99%), або 9 млрд. 416 млн. 924,48 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 14 млрд. 058 млн. 808,21 тис. грн. (4,66%), або 1 млрд. 757 млн. 087,47 тис. дол.

Впродовж січня 2010 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 26 млн. 010,36 тис. грн. (0,01%), здебільшого, за рахунок перевищення випуску ОВДП над їх погашенням.

При цьому державний зовнішній борг зменшився на 614 млн. 278,69 тис. грн. (0,51%), державний внутрішній борг – на 1 млрд. 123 млн. 330,31 тис. грн. (1,23%).

Гарантований державою борг України зменшився на 483 млн. 041,26 тис. грн. (0,54%), що пов`язано як із зниженням курсу євро до гривні, так і з перевищенням виплат щодо погашення гарантованого державного боргу над сумою запозичень.

Міністерство фінансів України вчора, 2 березня, продало облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 177,135 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні міністерства, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, ОВДП з терміном погашення 19 травня 2010 р. були продані на суму 957,58 тис. грн. з дохідністю на рівні 21%, з терміном погашення 18 серпня 2010 р. - на суму 18 млн. 123,2 тис. грн. з дохідністю 22,5%, з терміном погашення 26 січня 2011 р. - на суму 16 млн. 596,6 тис. грн. з дохідністю 22,75%, а також з терміном погашення 20 лютого 2013 р. - на суму 141 млн. 457,25 тис. з дохідністю 23%.

ОВДП з терміном погашення 26 вересня 2012 р. з рівнем дохідності 20% не були продані.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9760/7,9870, на 12.00 звузився спред - 7,9740/7,9825. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9765/7,9795 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11.00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9800.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2672/0,2676, на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2673/0,2676. На момент закриття ціни знизилися - 0,2670/0,2674.

У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,8650 (-0,0690).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3595/1,3665.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 10,8430/10,8610, на 12.00 ціни пішли вгору - 10,8740/10,8930. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до рівня 10,8730/10,8815.

Новини ПЕК

Голову правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНУ звільнено з посади.

Про це УНІАН повідомив міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН.

Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів вчора, 2 березня, згідно з поданою О.ДУБИНОЮ заявою.

Національна комісія регулювання електроенергетики просить Міністерство палива та енергетики невідкладно врегулювати питання ціни перетоків української електроенергії до Молдови для припинення субсидування експортних поставок електроенергії в цьому напрямі за рахунок українських споживачів.

Про це йдеться в офіційному листі голови НКРЕ Валерія КАЛЬЧЕНКА на ім`я міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА від 23 лютого, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

НАЕК «Енергоатом» у 2009 році залучила близько 1,2 млрд. грн. кредитних ресурсів. Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві палива та енергетики України.

За його інформацією, минулого року компанія залучила 5 кредитів, два з яких у іноземних банках.

Зокрема, минулого року «Енергоатом» кредитувався в Чеському експортному банку на 11,2 млн. євро (заборгованість компанії за даним кредитом на 1 лютого 2010 року становить 128,5 млн. грн.), у Амстердамському торговому домі - на 35 млн. євро (заборгованість на 1 лютого - 400 млн. грн.).

Крім того, «Енергоатом» кредитувався в «Брокбізнесбанку» (заборгованість на 1 лютого - 390 млн. грн.), у банку «Київ» (183 млн. грн), а також залучав короткостроковий кредит в «Укрексімбанку» на 120 млн. грн ., який вже погашено.

Станом на 1 лютого ц.р. сукупна заборгованість компанії за кредитами становила 3,254 млрд. грн., При цьому заборгованість компанії із виплати відсотків на цю дату становила майже 23 млн. грн. У січні ц.р. витрати компанії на обслуговування своїх боргових зобов`язань становили 431,5 млн. грн.

Станом на початок року, кредитний портфель компанії нараховував 14 позик, при цьому в 2010 році термін погашення настає по 3-х із них - «Ощадбанк» (434 млн. грн.), «Брокбізнесбанк» (390 млн. грн.) І АКБ «Київ» (190 млн. грн). Ще за двома кредитами «Укрексімбанку» (100 млн. грн.) і «Ощадбанку» (150 млн. грн.) Цього року закінчується термін дії овердрафту.

Діяльність Президента, уряду і парламенту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої» (щодо ставки акцизного збору на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду).

Текст розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомлялось, 11 лютого Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачено зміни у розмірах і періодах дії ставок акцизного збору на спиртові напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок з винограду (код згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00).

Також передбачено продовження дії ставки акцизного збору у розмірі 14 грн. за 1 літр стовідсоткового спирту до 31 грудня 2010 року.

Планується встановити з 1 січня 2011 року ставку акцизного збору у розмірі 20 грн. за 1 літр стовідсоткового спирту, а з 1 січня 2012 року – у розмірі 27 грн. за 1 літр стовідсоткового спирту.

Верховна Рада України підтримала резолюцію про винесення недовіри уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Таке рішення підтримали 243 із 286 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 10.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН перед початком процедури голосування повідомив, що серед народних депутатів ніхто не знаходиться у відрядженнях і відпустках, а на лікуванні у Феофанії перебувають Володимир СТРЕТОВИЧ, Ярослав ФЕДОРЧУК, Віктор ТЕРЕН, Олена БОНДАРЕНКО.

За резолюцію проголосували 172 депутати від Партії регіонів, семеро - від БЮТ, 15 - від НУ-НС, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина і троє позафракційних.

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що після відставки уряду перейде в опозицію і формуватиме об’єднану демократичну команду.

«Якщо буде проголосовано відставку уряду, в ту ж хвилину наш уряд, наша політична сила перейде в опозицію і буде чітко в опозиції формувати об’єднану демократичну команду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр наголосила, що саме в опозиції її політична команда буде протистояти антиукраїнським та антидемократичним діям команди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Ми захистимо Україну від цієї нової біди, яка прийшла, захистимо надійно, і якщо В.ЯНУКОВИЧ думає, що він буде вже через тиждень спокійно грати у гольф і теніс, а його оточення буде роздирати втихаря стратегічну власність держави, то можу сказати, що сьогодні його гольф і теніс завершується і він буде кожен день звітувати перед країною, перед опозицією. Кожного дня ми будемо тримати руку на пульсі», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що протягом перших днів президентства В.ЯНУКОВИЧА його команда за допомогою Генеральної прокуратури та СБУ захопила титанову галузь, а також родовище «Сахалінське». Вона нагадала, що усі ці факти передані до Національного антикорупційного комітету, утвореного відповідно до указу новообраного Президента.

(УНІАН)