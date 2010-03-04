Курс НБУ на 04.03.10

Офіційний курс НБУ на 04.03.10100 USD - 798.4000 (3 березня - 798.5000)100 EUR - 1089.0974 (3 березня - 1081.8078)10 RUR - 2.6779 (3 березня - 2.6636)Облікові курси банківських металів на 04.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-90718.20 (3 березня-89112.60)961 XAG 10 Срібло-1370.85 (3 березня-1323.11)962XPT10Платина-126227.04(3 березня-123687.65)964 XPD 10 Паладій-35448.96 (3 березня-34974.30)

Офіційний курс НБУ на 04.03.10 100 USD - 798.4000 (3 березня - 798.5000) 100 EUR - 1089.0974 (3 березня - 1081.8078) 10 RUR - 2.6779 (3 березня - 2.6636) Облікові курси банківських металів на 04.03.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-90718.20 (3 березня-89112.60) 961 XAG 10 Срібло-1370.85 (3 березня-1323.11) 962XPT10Платина-126227.04(3 березня-123687.65) 964 XPD 10 Паладій-35448.96 (3 березня-34974.30)

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