Курс НБУ на 04.03.10
02:13, 04 березня 2010Різне
0
Офіційний курс НБУ на 04.03.10100 USD - 798.4000 (3 березня - 798.5000)100 EUR - 1089.0974 (3 березня - 1081.8078)10 RUR - 2.6779 (3 березня - 2.6636)Облікові курси банківських металів на 04.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-90718.20 (3 березня-89112.60)961 XAG 10 Срібло-1370.85 (3 березня-1323.11)962XPT10Платина-126227.04(3 березня-123687.65)964 XPD 10 Паладій-35448.96 (3 березня-34974.30)
Офіційний курс НБУ на 04.03.10
100 USD - 798.4000 (3 березня - 798.5000)
100 EUR - 1089.0974 (3 березня - 1081.8078)
10 RUR - 2.6779 (3 березня - 2.6636)
Облікові курси банківських металів на 04.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-90718.20 (3 березня-89112.60)
961 XAG 10 Срібло-1370.85 (3 березня-1323.11)
962XPT10Платина-126227.04(3 березня-123687.65)
964 XPD 10 Паладій-35448.96 (3 березня-34974.30)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter