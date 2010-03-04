Депутати ПР підготували зміни до порядку утворення коаліції

Народні депутати від Партії регіонів Володимир ДЕМИДКО і Валерій БОНДИК пропонують змінити порядок утворення коаліції депутатських фракцій.

На офіційному сайті Верховної Ради зареєстровано проект Закону "Про затвердження змін до статті 61 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України".

Як зазначають автори законопроекту, він спрямований на врегулювання порядку утворення коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді.

Проект закону передбачає викладення у новій редакції статті 61 Регламенту ВР. Зокрема, пропонується дозволити входження до коаліції депутатів на індивідуальній основі. “Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді (далі – коаліція) – це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і цим Регламентом, об’єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради”, – йдеться у законопроекті.

Як відомо, чинний Регламент передбачає формування коаліції виключно на основі парламентських фракцій.