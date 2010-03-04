Нова коаліція може бути створена сьогодні

Народний депутат від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ прогнозує, що "коаліція може бути створена сьогодні".

Про це він заявив в інтерв`ю радіо "Свобода", передають «Подробности».

"Є більш ніж 240 депутатів, які налаштовані конструктивно працювати в парламенті. Вони розуміють, що будь-які затримки з ухваленням рішень шкодять українській економіці, і, зрештою державі. І ця коаліція може бути юридично оформлена", - відзначив В.ГОРБАЛЬ.

Як повідомлялося, Голова ВР Володимир ЛИТВИН оголосив про припинення діяльності коаліції парламентських фракцій у складі БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина. Як заявила після цього Юлія ТИМОШЕНКО, коаліція зруйнована незаконно, а відповідальність за руйнування коаліції несуть Блок Литвина і "Наша Україна".

Литин чекає на 226 підписів

Голова Верховної обіцяв оголосити про створення нової коаліції, якщо йому нададуть 226 підписів народних депутатів.

На уточнююче запитання, чи означає це, що він оголосить у парламенті рішення про створення коаліції, навіть якщо вона складатиметься, зокрема, і з позафракційних депутатів, В.ЛИТВИН зауважив, що коаліцію будуть формувати фракції. «У нас позафракційних практично дуже мало, а ви прекрасно розумієте, що коаліцію формують фракції. А скільки їх буде, це вже – інше питання”, - сказав він.

При цьому В.ЛИТВИН додав, що у цьому контексті для нього у першу чергу важливо максимально дотримуватися правової чистоти, а по-друге – щоб була робота. «В сукупності цих двох чинників і потрібно діяти», – заявив він.

Спікер також сказав, що усвідомлює неминучість звинувачень щодо формування коаліції. «Без них не обійтись, навішування ярликів буде. Але ті, хто буде найбільше кричати, буде вдоволено потирати долоні, розуміючи, що вони залишаються у Верховній Раді України – на теплих і зручних кріслах, і не буде указу про дочасні вибори», – заявив він.

«Дострокових виборів не буде, а просто може бути остаточний хаос», – додав спікер.

Вчора народні депутати від Партії регіонів Володимир ДЕМИДКО і Валерій БОНДИК зареєстрували у ВР проект Закону "Про затвердження змін до статті 61 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", який передбачає можливість входження до складу парламентської коаліції окремих народних депутатів.

Як відомо, чинний Регламент передбачає формування коаліції виключно парламентськими фракціями.