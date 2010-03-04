Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ припинив своє членство у Партії регіонів і передав повноваження керівника політичної сили народному депутатові Миколі АЗАРОВУ.

Про це повідомила УНІАН заступник глави Адміністрації Президента і водночас заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

«В.ЯНУКОВИЧ припинив членство у Партії регіонів на вимогу Конституції, оскільки він є Президентом усієї країни та усіх українців. Партією і парламентською фракцією зараз керує М.АЗАРОВ», – сказала політик.

Г.ГЕРМАН також повідомила, що новий голова і керівні органи Партії регіонів будуть обрані на наступному з’їзді політичної сили.