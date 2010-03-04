Усі урядовці від БЮТ ідуть у відпустку

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ і члени уряду - представники БЮТ ідуть у відпустку.

Про це заявив представник фракції БЮТ у парламенті Сергій СОБОЛЄВ в ефірі програми Шустер Live.

"У конституційний спосіб прем’єр, перший віце-прем`єр і ті в уряді, хто зайшли від фракції БЮТ, прийняли для себе рішення, що з моменту відставки буде працювати ЯНУКОВИЧ, який давав команди відправляти уряд у відставку", – цитує депутата “Українська правда”.

"Вони за 2,5 роки вперше йдуть у відпустку, щоб зникли взагалі будь-які розмови про те, що хтось тримається за крісла", – додав С.СОБОЛЄВ.

Він назвав таке рішення урядовців "абсолютно логічним”. “Вони йдуть у відставку і буквально, і номінально. Нехай виконують обов’язки... там є віце-прем`єр з гуманітарних питань (Іван ВАСЮНИК – УНІАН)", – заявив представник БЮТ.

Він також зазначив, що відповідальність за подальший стан справ у країні тепер повністю лягає на ті політсили і окремих політиків, які проголосували за відставку уряду. "Партія регіонів, і ті, хто голосували за відставку, розуміли, на що йдуть... Вони безвідповідально це рішення приймали, тому тепер повністю відповідальність лягає на Партію регіонів і тих зрадників, які проголосували за відставку уряду", – сказав депутат.

Водночас С.СОБОЛЄВ заявив: "Усі зобов’язання уряду, які є по цьому місяцю – зарплата, пенсії держслужбовцям, вчителям, лікарям, міліціонерам, армії, все, що стосується виплат за російський газ – вони виконають, без сумніву".

Також депутат зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО не буде використовувати ні державний автомобіль, ні державну охорону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України підтримала резолюцію про винесення недовіри уряду Ю.ТИМОШЕНКО. Це рішення підтримали 243 із 286 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 10.

За резолюцію проголосували 172 депутати від Партії регіонів, семеро - від БЮТ, 15 - від НУ-НС, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина і троє позафракційних.

Після цього голосування прем`єр-міністр висловила намір піти у відпустку і доручити першому віце-прем`єру О.ТУРЧИНОВУ виконувати обов`язки глави уряду, повідомило УНІАН джерело у Кабінеті міністрів.

Разом з тим, більшість членів уряду підтвердили УНІАН, що мають намір продовжити виконувати свої обов`язки до призначення нового складу Кабміну.