Литвин вважає Азарова найбільш вірогідною кандидатурою на пост прем'єра

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає кандидатуру виконуючого обов`язки голови Партії регіонів і народного депутата Миколи АЗАРОВА найбільш вірогідною на пост прем`єр-міністра за будь-якої конфігурації нової парламентської коаліції.

Про це В.ЛИТВИН заявив у інтерв`ю газеті «Коммерсант - Украина» (№ 39 за 4 березня).

Спікер також висловив думку про три можливі варіанти парламентської більшості. «Перший варіант: три фракції – Партія регіонів, Компартія і Блок Литвина – плюс депутати з інших фракцій. Хоча є заперечення і сумнів щодо юридичної чистоти такого рішення. Другий варіант: більшість на базі двох фракцій – ПР і «Нашої України - Народної самооборони», які сумарно налічують більше 226 депутатів. Звичайно, до них можуть приєднатися й інші депутати або фракції, зокрема Блок Литвина, але кістяком коаліції будуть саме дві фракції», - зазначив голова ВР.

При цьому політик заявив, що якщо буде 226 підписів, то оголосить про наявність коаліції. «Конституцію кожен читає по-своєму. Одні бачать положення про те, що коаліцію створюють фракції, інші – що мають бути підписи як мінімум 226 депутатів, які виявили бажання працювати в коаліції. Для мене головне – чи є 226 чоловік, які беруть на себе відповідальність за ухвалення рішень Верховною Радою», - пояснив позицію В.ЛИТВИН.

Він також висловив думку, що переговори про створення коаліції не триватимуть всі 30 днів, які визначені Конституцією. «Мені здається, що основна переговорна робота буде зроблена впродовж подальших двох днів», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН зазначив, що кандидатура М.АЗАРОВА є найбільш вірогідною за будь-якої конфігурації коаліції. «У Партії регіонів 172 голоси плюс 3 позафракційних, які фактично підтримують цю фракцію. Цього разу вони не упустять прем`єрство», - вважає В.ЛИТВИН.

Спікер також вважає, що вірогідність коаліції без НУ-НС та за її участі становить «60 на 40». «Тобто перший варіант більш вірогідний», - сказав В.ЛИТВИН.