ВГСУ підтвердив правомірність рішення АМКУ у справі СП «Кребо»

Вищий господарський суд України залишив без задоволення касаційну скаргу ЗАТ СП «Кребо», підтвердивши законність і правомірність накладення Антимонопольним комітетом України (АМК) на підприємство штрафу в розмірі 125 млн. грн. за зловживання монопольним становищем.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що таке рішення суд ухвалив 2 березня.

Нагадаємо, раніше Київський апеляційний господарський суд і Господарський суд міста Києва, розглянувши позов ЗАТ СП «Кребо», також підтвердили правомірність рішення АМК.

Водночас, як уже повідомлялося, Вищий господарський суд України, Київський апеляційний господарський суд і Господарський суд міста Києва залишили без змін рішення АМК й щодо ТОВ «ЛУК Авіа Ойл» і ДП «МА «Бориспіль», оштрафованих під час розгляду справи за участю ЗАТ СП «Кребо».

Крім того, Господарський суд Київської області повністю задовольнив позовні вимоги АМК щодо стягнення штрафів із ЗАТ СП «Кребо» (125 млн. грн.), ПАТ «Укртатнафта» (110 млн. грн.), ТОВ «ЛУК Авіа Ойл» (20 млн. грн.) і ДП «МА «Бориспіль» (10 млн. грн.) і накладення зобов`язань привести ціни на послуги до економічно обгрунтованої величини. Київський міжобласний апеляційний господарський суд, розглянувши скарги підприємств, залишив це рішення без змін.

Рішення застосувати фінансові санкції до перелічених підприємств за монопольні зловживання на ринках реалізації авіапального і послуг із заправки літаків АМК прийняв 28 квітня 2009 року.

Разом з тим, підприємства відмовилися добровільно виконати рішення АМК і вирішили оскаржити його в судовому порядку.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня 2009 року Господарський суд Київської області повністю задовольнив позовні вимоги АМК щодо стягнення штрафів із ЗАТ СП «Кребо» (125 млн. грн.), ПАТ «Укртатнафта» (110 млн. грн.), ТОВ «ЛУК Авіа Ойл» (20 млн. грн.) і ДП «МА «Бориспіль» (10 млн. грн.) і накладення зобов`язань привести ціни на послуги до економічно обгрунтованої величини. Підставою для цього позову стало невиконання відповідачами рішення АМК в добровільному порядку.

Водночас, як уже повідомлялося за результатами судового розгляду позовів відмічених підприємств, Господарський суд Києва, Київський апеляційний господарський суд і Вищий господарський суд України підтвердили законність рішення АМК щодо ВАТ «ЛУК Авіа Ойл» і ДП «МА «Бориспіль».

Крім того, Господарський суд Києва і Київський апеляційний господарський суд підтвердили правомірність рішення АМК щодо ЗАТ СП «Кребо».

Розгляд касаційної скарги ЗАТ СП «Кребо» у Вищому господарському суді України має відбутися в березні цього року.

28 квітня 2009 року Антимонопольний комітет України оштрафував на 265 млн. грн. ЗАТ СП «Кребо», ЗАТ «Укртатнафта», ТОВ «ЛУК Авіа Ойл», які реалізують авіапальне і заправляють літаки, і ДП «МА «Бориспіль» за зловживання монопольним становищем на цьому ринку.