Тимошенко в опозиції реалізовуватиме плани дострокових виборів

Юлія ТИМОШЕНКО, перейшовши в опозицію, буде реалізовувати «короткострокові» плани дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції директор Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ.

«Враховуючи характер самої Юлії ТИМОШЕНКО, скоріш за все, вона буде проводити сценарії максимально швидкого політичного реваншу», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ. Він зазначив, що для цього є єдиний шлях – дострокові парламентські вибори.

Також політолог зазначив, що очікує найближчим часом від Ю.ТИМОШЕНКО нових політичних ініціатив. Зокрема, на думку А.ЄРМОЛАЄВА, це буде тема політичної реформи.

«Політична реформа тепер буде розглядатися БЮТ не стільки як інструмент оптимізації чи збалансування політичної системи, скільки якісної зміни повноважень гілок влади і можливості повноцінного перезавантаження влади», - наголосив А.ЄРМОЛАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада України підтримала резолюцію про висловлення недовіри уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що після відставки уряду перейде в опозицію і формуватиме об’єднану демократичну команду.