Литвин закликав шукати компроміс

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає фракції парламенту шукати компроміс щодо способу створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні ВР.

Він наголосив, що на Погоджувальній раді йшлося про два можливих сценарії розвитку подій. За його словами, при першому сценарії Верховна Рада України «буде сконсолідована і буде максимально дотримуватись Конституції й законів України, і не може бути того, щоб одні порушували, а тепер інші будуть порушувати законодавство».

В.ЛИТВИН зазначив, що при другому варіанті розвитку подій - ВР має ухвалити рішення про саморозпуск. Він зазначив, що на сьогодні у ВР «ми не можемо знайти компроміс для того, щоб вийти з глухого кута, в якому перебуваємо».

При цих його словах у залі чулися вигуки з боку народних депутатів від БЮТ, серед яких, зокрема, були і слова, сказані Борисом СОБОЛЄВИМ: «Там чекає МОРОЗ». У відповідь на всі ці вигуки В.ЛИТВИН сказав: «Тим, що кричать, хочу сказати, запишіть – ви не вмієте навіть кусати, ви вмієте тільки лизати».

При цьому, як сказав В.ЛИТВИН, «я максимально толерантно з вами спілкуюся для того, щоб не було хаосу і протистояння». «Давайте шукати компроміси, давайте працювати без зведення політичних рахунків», - наголосив В.ЛИТВИН.

У свою чергу член фракції БЮТ Володимир ФІЛЕНКО, звертаючись до голови Верховної Ради В.ЛИТВИНА, зазначив, що не йому «нас учити, як погано лизати і ссати».