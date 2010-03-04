У «КиївЕкспоПлаза» 10-13 березня - Київський міжнародний меблевий форум

У «КиївЕкспоПлаза» (Київ, вул. Салютна, 2-б) 10-13 березня відбудуться Київський міжнародний меблевий форум (KIFF 2010) і Меблеві технології, комплектуючі, текстиль (MTKT Innovation 2010), що відображають розвиток меблевої галузі та формування інтер’єру.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, до уваги відвідувачів на виставках будуть представлені нові колекції меблів, зразки комплектуючих, текстилю, декору приміщень, інтер’єрного освітлення від провідних операторів українського та зарубіжного меблевих ринків.

Головними подіями KIFF 2010 та MTKT Innovation 2010 стануть:

конкурс «Кращі меблі України 2010»;

конкурс авторських предметів інтер’єру, меблів та декору «Погляд в майбутнє»;

церемонія нагородження учасників проекту «Прем’єра інновацій»;

майстер-класи відомих італійських архітекторів - Массімо Папірі та Паоло Портогезі; презентація промислового району виробництва меблів італійської провінції Пезаро (провінція де зосереджено виробництво світових брендів кухонних меблів);

круглий стіл «Шляхи розвитку меблевої галузі України в умовах ринку».

«Дизайн і креатив є основними елементами як створення сучасних меблів, так і формування сучасного інтер’єру. Тому дуже важливою є співпраця виробників меблів, архітекторів та дизайнерів. Результати такої співпраці демонструють експонати виставок KIFF 2010 та MTKT Innovation 2010», - зазначають організатори.

При цьому вони підкреслюють, що саме дана виставкова площадка диктує завтрашні тенденції розвитку галузі, демонструє покупцям ті речі, які вже завтра будуть формувати інтер`єр нашого житла та офісу.

За оцінками фахівців, KIFF 2010 та MTKT Innovation 2010 - найбільші в Україні виставкові події меблевої галузі, де концентруються кращі новаторські ідеї та креативні рішення.

Водночас ці виставки є важливими заходами, які сприяють вивченню попиту та пропозиції на представлені товари, визначенню їх конкурентоспроможності і просуванню на ринок нових видів товарів.

Як зазначають організатори, виставки KIFF та MTKT Innovation за роки свого існування здобули високу популярність серед вітчизняних та зарубіжних учасників і відвідувачів.

«Для експонентів – це ідеальне місце для ділових зустрічей з колегами та партнерами. А для відвідувачів – це можливість ознайомитись з останніми дизайнерськими розробками в меблевій галузі та облаштуванні інтер’єру. Окрім того, виставки дають імпульс і заряджають творчою енергією всіх їх учасників на створення нових колекцій меблів і декору інтер’єру», - додають організатори.

Церемонія офіційного відкриття виставок відбудеться 10 березня о 12.00 у павільйоні № 1 ВЦ «КиївЕкспоПлаза».

Виставки працюватимуть 10-12 березня - з 10-00 до 18-00 (вхід відвідувачів до 17.30), 13 березня – з 10-00 до 17-00 (вхід відвідувачів до 16.30).

Для отримання безкоштовного запрошення на відвідування виставок організатори пропонують зареєструватись на сайтах www.kiff.kiev.ua, www.mtkt.kiev.ua.