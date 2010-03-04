Кабмін просить провести аудит роботи НБУ і урядів Тимошенко і Януковича

Кабінет міністрів України звернувся до Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейській комісії з проханням організувати аудит діяльності Національного банку України та урядів Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА у 2006-2007 і 2008-2009 роках відповідно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.

Він відзначив, що відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну у вівторок, 2 березня.