Кабмін просить провести аудит роботи НБУ і урядів Тимошенко і Януковича
15:40, 04 березня 2010Різне
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МВФ, Світовий банк і Єврокомісію
Кабінет міністрів України звернувся до Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейській комісії з проханням організувати аудит діяльності Національного банку України та урядів Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА у 2006-2007 і 2008-2009 роках відповідно.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.
Він відзначив, що відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну у вівторок, 2 березня.
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