Головне на 4 березня

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Влада: Усі урядовці від БЮТ ідуть у відпустку Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ і члени уряду - представники БЮТ ідуть у відпустку.

Про це заявив представник фракції БЮТ у парламенті Сергій СОБОЛЄВ в ефірі програми Шустер Live.

"У конституційний спосіб прем’єр, перший віце-прем`єр і ті в уряді, хто зайшли від фракції БЮТ, прийняли для себе рішення, що з моменту відставки буде працювати ЯНУКОВИЧ, який давав команди відправляти уряд у відставку", – цитує депутата “Українська правда”.

"Вони за 2,5 роки вперше йдуть у відпустку, щоб зникли взагалі будь-які розмови про те, що хтось тримається за крісла", – додав С.СОБОЛЄВ.

Він назвав таке рішення урядовців "абсолютно логічним”. “Вони йдуть у відставку і буквально, і номінально. Нехай виконують обов’язки... там є віце-прем`єр з гуманітарних питань (Іван ВАСЮНИК – УНІАН)", – заявив представник БЮТ.

Він також зазначив, що відповідальність за подальший стан справ у країні тепер повністю лягає на ті політсили і окремих політиків, які проголосували за відставку уряду. "Партія регіонів, і ті, хто голосували за відставку, розуміли, на що йдуть... Вони безвідповідально це рішення приймали, тому тепер повністю відповідальність лягає на Партію регіонів і тих зрадників, які проголосували за відставку уряду", – сказав депутат.

Водночас С.СОБОЛЄВ заявив: "Усі зобов’язання уряду, які є по цьому місяцю – зарплата, пенсії держслужбовцям, вчителям, лікарям, міліціонерам, армії, все, що стосується виплат за російський газ – вони виконають, без сумніву".

Також депутат зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО не буде використовувати ні державний автомобіль, ні державну охорону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України підтримала резолюцію про винесення недовіри уряду Ю.ТИМОШЕНКО. Це рішення підтримали 243 із 286 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 10.

За резолюцію проголосували 172 депутати від Партії регіонів, семеро - від БЮТ, 15 - від НУ-НС, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина і троє позафракційних.

Після цього голосування прем`єр-міністр висловила намір піти у відпустку і доручити першому віце-прем`єру О.ТУРЧИНОВУ виконувати обов`язки глави уряду, повідомило УНІАН джерело у Кабінеті міністрів.

Разом з тим, більшість членів уряду підтвердили УНІАН, що мають намір продовжити виконувати свої обов`язки до призначення нового складу Кабміну

Кабмін просить МВФ, Світовий банк і Єврокомісію провести аудит роботи НБУ і урядів Тимошенко і Януковича

Кабінет Міністрів України звернувся до Міжнародного валютного фонду, Світового банку і Європейської комісії з проханням організувати аудит діяльності Національного банку України і урядів Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА в 2006-2007 і 2008-2009 роках відповідно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.

Він відзначив, що відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабміну у вівторок, 2 березня.

За словами Г.НЕМИРІ, звернення до міжнародних організацій з таким проханням викликане бажанням уникнути політизування цього питання. При цьому він наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО обговорила питання про можливість проведення такого аудиту 25 лютого під час зустрічей з Верховним представником ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кетрін ЕШТОН і радником президента США з питань нацбезпеки Джеймсом ДЖОНСОМ і одержала підтримку з їх боку.

«Така постановка питання одержала підтримку, саме тому на засіданні уряду було ухвалено відповідне рішення. Ми вважаємо, що тест на прозорість і чесність має бути застосований абсолютно об`єктивно», – сказав Г.НЕМИРЯ.

Він висловив надію, що аудит діяльності Нацбанку й уряду буде проведено професійно і швидко і уряд готовий брати участь у розробках параметрів цього аудиту.

Г.НЕМИРЯ наголосив, що в проведенні такого аудиту зацікавлений не тільки уряд, а й міжнародні організації, оскільки вони надають свої кредитні й інвестиційні кошти. «Міжнародні фінансові організації, такі як МВФ і Світовий банк, мають своїх акціонерів у вигляді окремих країн, і, відповідно, всім країнам потрібно бути упевненими, що будь-яка програма, зокрема, stend-by МВФ чи позики на політику розвитку Світового банку проходять прозоро», – сказав Г.НЕМИРЯ.

Він також відзначив, що міжнародні фінансові організації мають можливість виділяти свої кошти для проведення таких аудитів. Загальна сума, необхідна для проведення аудиту, відзначив Г.НЕМИРЯ, може бути визначена після узгодження параметрів його проведення.

Відставка уряду обійдеться бюджету в 17 млн. грн. - ЗМІ Відставка Кабінету Міністрів України спричинить бюджетні витрати на суму близько 17 млн. грн., а також виділення колишнім керівникам низки державних дач.

Як пише газета «Дело» (№34 за 4 березня), всі міністри і їх перші заступники, які підуть з посад слідом за прем`єром Юлією ТИМОШЕНКО, є державними службовцями першої категорії і мають право на отримання матеріальної допомоги після звільнення. До цієї ж категорії відносяться голови державних комітетів й голови інших центральних органів влади.

Держслужбовці цього рівня, констатує видання, згідно із законом про державну службу, упродовж року після відставки можуть одержувати щомісячну матеріальну допомогу в розмірі 80% зарплати. Таким чином, Ю.ТИМОШЕНКО, якщо не знайде собі нової роботи, може розраховувати в подальші 12 місяців на виплату приблизно 300 тис. грн. (з розрахунку, що середньомісячна зарплата керівника уряду становить близько 32 тис. грн.). На такі суми можуть розраховувати перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ, а також віце-прем`єри Іван ВАСЮНИК і Григорій НЕМИРЯ, чиї зарплати не набагато нижчі, відзначає «Дело».

Виплата такої матеріальної допомоги 17 чинним міністрам, а також приблизно 30 керівникам державних комітетів й інших центральних органів влади після їх відставки в сумі може досягти 17 млн. грн. При цьому, відзначає газета, виплати триватимуть доти, доки звільнені чиновники не влаштуються на нову роботу.

Також, відповідно до постанови уряду Віктора ЯНУКОВИЧА №1210 (2003 рік), прем`єр-міністрові й першому віце-прем`єрові належить по окремому котеджу в будинках відпочинку Державного управління справами (будинки відпочинку розташовані в передмісті столиці: Пущі-Водиці і Кончі-Заспі). У разі їх відставки, як вказано в постанові, за колишніми керівниками зберігається право користування наданими приміщеннями.

Це ж стосується віце-прем`єрів, яким належить по дві кімнати в будинках відпочинку Держуправління справами. А іншим членам уряду – по одній кімнаті.

Також держава поклопоталася про медичне забезпечення всіх колишніх членів уряду, незалежно від посади. Кожен екс-міністр має право на безкоштовне медичне й санаторно-курортне обслуговування себе і своєї сім`ї.

Янукович доручив Кабміну зменшити зарплату Президента на 50% та на 20% - видатки на свою діяльність

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів невідкладно вирішити питання про скорочення зарплати глави держави на 50%, а також на 20% - видатки на забезпечення своєї діяльності.

Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА від 4 березня “Про заходи щодо забезпечення скорочення видатків державного бюджету України”, тест якого розміщено на сайті Президента.

З метою скорочення в умовах фінансової кризи видатків державного бюджету України на фінансування діяльності Президента України, місцевих державних адміністрацій, а також з метою забезпечення виконання закону “Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати” В.ЯНУКОВИЧ доручив Кабміну невідкладно вирішити в установленому порядку питання щодо скорочення заробітної плати Президента України на 50%.

Глава держави також доручив уряду передбачити при доопрацюванні законопроекту про державний бюджет України на 2010 рік відповідне скорочення видатків на забезпечення своєї діяльності та скорочення на 20%, порівняно з 2009 роком, видатків на забезпечення діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, створених Президентом України для здійснення своїх повноважень, у тому числі на утримання місцевих державних адміністрацій.

Кошти, одержані в результаті скорочення таких видатків, В.ЯНУКОВИЧ розпорядився направити на виконання Закону України “Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати”.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Президента України В.ЯНУКОВИЧ заявив про скорочення на 50% своєї зарплати і на 20% видатків на утримання Адміністрації глави держави.

Фінанси: В Україні грошова маса в лютому збільшилася на 0,4%, монетарна база – на 0,7% – НБУ

У Україні в лютому 2010 року грошова маса збільшилася на 0,4% (з початку ц.р. скоротилася на 1,1%) – до 481,8 млрд. грн., монетарна база виросла на 0,7% (з початку ц.р. скоротилася на 2,2%) - до 190,7 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг депозитів у лютому ц.р. збільшився на 0,3% (з початку ц.р. скоротився на 0,7%) – до 325,5 млрд. грн. за рахунок зростання обсягу депозитів фізичних осіб на 1,7% (з початку року - на 2,1%) - до 215,9 млрд. грн. Приріст депозитів населення в лютому відбувався за рахунок зростання вкладів як в національній (на 3,2%), так і в іноземній валюті (на 0,5%). При цьому кошти юридичних осіб у лютому зменшилися на 2,4% (з початку року - на 5,8%) - до 109,6 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладів збільшився в лютому на 0,03% (з початку року зменшився на 2%) - до 703,4 млрд. грн. Водночас обсяг кредитів, наданих юридичним особам, збільшився на 0,6% (в т.ч. в національній валюті - на 1,7%). Обсяг кредитів, наданих населенню, в лютому зменшився на 1,2%.

Середньозважена ставка по кредитах у національній валюті збільшилася із 17,4% у січні 2010 року до 17,9% у лютому 2010 року. Середньозважена вартість депозитів у гривні за той самий період збільшилася з 12,4% до 13,1%. Середньозважена вартість кредитів в іноземній валюті збільшилася з 10,3% у січні 2010 року до 10,4% у лютому 2010 року, по депозитах в іноземній валюті - збільшилася з 9,2% до 9,3%.

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена ставка зменшилася з 6,2% річних у січні 2010 року (зокрема по кредитах овернайт - 2,7%) до 4,9% (по кредитах овернайт - 2,2%) в лютому 2010 року.

У лютому було зафіксовано збільшення обсягу готівки поза банками на 0,6% (з початку року - зменшення на 1,9%) - до 153,9 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси в лютому збільшилася до 32% порівняно з 31,9% у січні 2010 року.

Національний банк України в лютому провів операції з мобілізації коштів банків на загальну суму 16,3 млрд. грн., обсяг операцій з рефінансування становив 1,6 млрд. грн. (з початку року відповідно 33 млрд. грн. і 3 млрд. грн.).

Обсяг коррахунків банків у лютому зменшився на 3,1% - до майже 17 млрд. грн.

Загальний обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в лютому, становив 11,8 млрд. грн., зокрема 5,8 млрд. грн. було перераховано банками на окремий рахунок в Національному банку України.

За даними НБУ, динаміка бюджетних коштів у лютому на стан ліквідності банків суттєво не впливала. Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України в лютому зменшився на 27,1% - до 1,4 млрд. грн.

Валові міжнародні резерви НБУ в лютому зменшилися на 4,5% – до 24,2 млрд. дол.

Валові міжнародні резерви Національного банку України в лютому 2010 року, за оперативними даними, зменшилися на 4,49% – до 24 млрд. 148,1 млн. дол.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) за лютий 2010 р. становив 10 млрд. 676,5 млн. дол. При цьому сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць становило «мінус» 561,1 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземної валюти за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками лютого 2010 р. становив 2 млрд. 652,8 млн. дол., в т.ч. обсяг валюти, придбаної банками у населення, – 970,9 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню, – 1 млрд. 681,9 млн. дол.

Банківські вклади населення у валюті (у доларовому еквіваленті) за минулий місяць збільшилися на 86,1 млн. дол., і на 26 лютого 2010 р. становили 13 млрд. 940,1 млн. дол.

Також повідомляється, що у січні 2010 року приріст реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) гривні щодо грудня 2009 року становив 1,5%. За даними НБУ, це було зумовлено як перевищенням інфляції в Україні її зваженого показника по країнах - основних торгових партнерах (на 1,0 п.п.), так і посиленням номінального ефективного обмінного курсу гривні (на 0,5%). Останнє сталося внаслідок зміцнення гривні щодо ряду вільно конвертованих валют, включаючи: євро, фунт стерлінгів, японську ієну тощо.

Нацбанк відновив розміщення своїх п`ятиденних депозитних сертифікатів

Національний банк України відновив розміщення своїх депозитних сертифікатів терміном на 5 днів під 0,8% річних.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Нацбанку.

Останній раз НБУ розміщував п`ятиденні депозитні сертифікати 20 вересня 2009 року під 2% річних.

Також сьогодні Нацбанк розміщуватиме семиденні депозитні сертифікати під 4% річних, терміном на 14 днів – під 6% річних, на 29 днів – під 7 річних.

Ставки за кредитами овернайт залишаються незмінними: під забезпечення держоблігацій – 15,5% річних, без забезпечення (бланковий) – 17% річних.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку, обсяг операцій з рефінансування комбанків у цілому за 2009 рік становив 64,4 млрд. грн., а операцій з мобілізації коштів – 96,7 млрд. грн.

Commerzbank збільшив частку в банку «Форум» до 89,3%

Commerzbank сьогодні оголосив про придбання додаткових 26,5% акцій в АКБ «Форум», збільшивши, таким чином, свою частку до 89,3%.

Про це сказано в повідомленні прес-служби банку «Форум», переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, раніше акціями опосередковано володів Леонід ЮРУШЕВ, який з продажем частки вибуває з числа акціонерів. Деталі операції не розголошуються.

У банку також нагадали, що у березні 2008 р. Commerzbank придбав 60% плюс одну акцію банку. На момент укладення угоди Commerzbank володів 63% акцій.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створений в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2010 року склали 19,453 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 17 млрд. грн., зобов`язання - 17,587 млрд. грн., власний капітал – 1,867 млрд. грн., статутний капітал – 2,260 млрд. грн.

Банк «Форум» в 2009 році одержав збиток 664,557 млн. грн. проти 10,271 млн. грн. прибули в 2008 році.

Commerzbank – друга найбільша кредитна установа Німеччини. За станом на кінець 2009 року Commerzbank AG мав в своєму розпорядженні активи на суму 844 млрд. євро.

МВФ прогнозує інфляцію в Україні цього року не більш як 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на інвестиційному форумі в Києві заявив постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР.

Він відзначив, що інфляція в Україні в 2010 році буде однозначно і становитиме до 10%. За його словами, це попередні прогнози Фонду, остаточні оголосять пізніше.

Представник МВФ в Україні також відзначив, що одним з основних чинників зростання економіки стане експортна складова.

Як повідомляв УНІАН, Секретаріат Президента України прогнозував, що за підсумками 2010 року зростання споживчих цін становитиме 12,5%, а зростання цін виробників – 14%.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2009 р. щодо листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).

НБУ розробив рекомендації тримачам платіжних карток

Національний банк України розробив рекомендації тримачам платіжних карток, текст яких має у своєму розпорядженні УНІАН.

Свої рекомендації НБУ розділив на такі розділи: загальні рекомендації, здійснення операцій через банкомати, здійснення безготівкових розрахунків, виконання операцій через мережу Інтернет, закриття карткового рахунку.

Зокрема, регулятор рекомендує не розголошувати і не повідомляти персональні дані або інформацію про платіжну картку (зокрема ПІН) іншим особам і родичам, зокрема працівникам комерційних банків.

У рекомендаціях вказується, що платіжну картку не можна зберігати разом з мобільним телефоном, побутовою й офісною технікою, а також поблизу металевих предметів та інших магнітних носіїв/пристроїв. Потрібно завжди мати при собі контактні телефони банку-емітента, номер платіжної картки на інших носіях інформації: у записнику, мобільному телефоні тощо, але не разом із записом про ПІН.

Нацбанк також рекомендує встановити добовий ліміт на суму і кількість операцій із застосуванням платіжної картки. Також доцільно підключити електронну послугу сповіщення про проведені операції, наприклад, сповіщення у вигляді коротких текстових повідомлень на мобільний телефон тощо.

Не рекомендується відповідати на електронні листи, в яких від імені банку пропонується надати персональні дані. Не потрібно відкривати сторінки в мережі Інтернет (сайти/портали), які вказані в листах (включаючи офіційну сторінку банку в мережі Інтернет), оскільки це можуть бути сторінки-двійники, через які можуть здійснюватися незаконні дії, сумнівні операції з використанням даних платіжної картки.

Перед використанням банкомату в Нацбанку рекомендують оглянути його на предмет наявності додаткових приладів, які не відповідають його конструкції і розташовані в місці набору ПІН або в місці, призначеному для прийняття карток (наприклад, наявність нерівно встановленої клавіатури). У разі виявлення вказаного необхідно відмовитися від використання такого банкомату.

Тримачеві кредитної картки не слід проводити жодних дій за підказками третіх осіб, а також користуватися їх допомогою під час здійснення операцій через банкомат.

Регулятор не рекомендує використовувати платіжну картку в торговій мережі для оплати товарів чи послуг, якщо торгівець/продавець/касир (у ресторані, магазині, на АЗС і т.д.) викликає недовіру.

Якщо під час спроби здійснити оплату товарів чи послуг з використанням платіжної картки не вдалося успішно провести операцію, необхідно зберігати один примірник виданої терміналом квитанції для перевірки відсутності вказаної операції у виписці про рух коштів по картковому рахунку.

Для оплати товарів (послуг) через мережу Інтернет Нацбанк рекомендує використовувати окрему платіжну картку (так звана "віртуальна картка") з граничним лімітом, яка передбачена тільки для цієї мети і не дає змоги здійснювати з її використанням операції в торговій мережі і зняття готівки. Також рекомендується використовувати сторінки в мережі Інтернет (сайти/портали) тільки відомих і перевірених інтернет-магазинів.

У разі звільнення з місця роботи або дострокового розірвання договору за ініціативою тримача картки (якщо клієнт не планує використовувати надалі даний рахунок, а також якщо банком передбачено стягнення комісійної винагороди за його обслуговування) доцільно закрити поточний/картковий рахунок, який був відкритий для отримання заробітної плати. Для цього необхідно звернутися із заявою про закриття рахунку в банк, якщо інше не передбачене договором, повернути платіжну картку (у разі потреби) і одержати виписку про рух коштів по картковому рахунку.

Під час закриття карткового рахунку (після виконання зобов`язань або в разі розірвання чи закінчення терміну дії договору) банк зобов`язаний видати залишок коштів (у разі його наявності) і на вимогу тримача платіжної картки – довідку про закриття рахунку і повернення платіжної картки, кредиту і відсотків за ним.

НБУ зобов`язав банки провести серед працівників, які здійснюють обслуговування тримачів платіжних карток, відповідну роботу щодо неухильного дотримання вимог даних рекомендацій і розмістити текст рекомендацій в місцях, доступних для ознайомлення тримачів платіжних карт.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку, кількість шахрайських операцій з використанням платіжних карток в Україні в 2009 році збільшилася в 6,5 разу порівняно з 2008 роком – до 39,338 тис. операцій. Збитків від карткових шахраїв минулого року зазнали 44 українських банки, їх сума збільшилася на 6,120 млн. грн. і становить майже 12,970 млн. грн.

У Нацбанку таку ситуацію пояснюють перш за все тим, що банки – члени міжнародних платіжних систем не приділяють належної уваги захисту інформації, а також продовжують емітувати платіжні картки з магнітною смугою, які на сьогодні є вкрай незахищеними.

Фондовий ринок: НБУ в лютому викупив ОВДП на 6,8 млрд. грн. Національний банк України в лютому п.р. здійснив операції з викупу у банків облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за номінальною вартістю на загальну суму 6,8 млрд. грн. (у січні п.р. – на 6,32 млрд. грн.). Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

До Державного бюджету України минулого місяця за наслідками розміщення на первинних аукціонах ОВДП надійшло 3 млрд. 865,27 млн. грн. (з початку року – 5 млрд. 032,09 млн. грн.).

Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених для докапіталізації) на загальну суму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

Середньозважена прибутковість паперів за наслідками первинного розміщення в лютому становила 22,89% річних (з початку року - 22,76% річних).Середньозважена прибутковість ОВДП з урахуванням зобов`язань, випущених для докапіталізації банків, у лютому становила 18,64% річних (з початку року - 19,26% річних).

Погашення і сплата доходу за урядовими паперами здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який в лютому 2010 року становив 2 млрд. 505,86 млн. грн., зокрема основний борг – 1 млрд. 757,20 млн. грн., виплата доходу - 748,66 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, протягом 2009 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на загальну суму 74,533 млрд. грн. Нацбанк здійснив операції з викупу за номінальною вартістю у комерційних банків держоблігацій на загальну суму 34,89 млрд. грн., з яких папери на 29,34 млрд. грн. були монетизовані з метою докапіталізації банків.

ПЕК: «Нафтогаз України» своєчасно та у повному обсязі розрахувався з «Газпромом» за імпортований у лютому газ.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Нафтогазу України»

«Компанія отримала відповідне підтвердження від банка-кореспондента», - йдеться в повідомленні.

У ВАТ «Газпром» підтверджують оплату НАК «Нафтогаз України» лютневих поставок газу до України.

Про це власного кореспондента УНІАН у РФ повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Оплату підтверджуємо. Гроші прийшли», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

«Нафтогаз України» у 2009 р. скоротив чистий прибуток на 80% - до 2,3 млрд. грн.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", згідно з бухгалтерською звітністю, у 2009 році скоротила чистий прибуток на 79,5% порівняно з 2008 роком - до 2,3 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що для коректного порівняння показників різних років потрібно виключити вплив зміни курсу національної валюти і результати від операцій з нарахування і списання штрафних санкцій. Як наслідок, відкоригований чистий прибуток НАК «Нафтогаз України» за 2009 рік становитиме 4,0 млрд. грн., за 2008 рік – 5,4 млрд. грн., за 2007 рік відкориговані чисті збитки – 0,6 млрд. грн.

Також у повідомленні зазначається, що дохід від реалізації товарів, робіт і послуг НАК «Нафтогаз України» за 2009 рік становив 87,4 млрд. грн., що на 34% більше доходу від реалізації, одержаного в 2008 році (61,6 млрд. грн.), і у 3,3 рази більше від доходу, одержаного у 2007 році (26,2 млрд. грн.).

Збільшення доходу від реалізації протягом двох останніх років пояснюється такими чинниками:

- збільшенням доходу від реалізації природного газу за рахунок повернення до НАК «Нафтогаз України» з березня 2008 року ринку промислових споживачів;

- збільшенням доходу від надання послуг з транспортування природного газу, що стало наслідком підвищення з 1 січня 2008 року ставки оплати за послуги з транзиту природного газу територією України з 1,6 до 1,7 дол. за 1000 куб. м на кожні 100 км відстані.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

АПК: Аграрний сектор за підсумками 2009 р. забезпечив чверть валютних надходжень до країни – УАК Український аграрний сектор за підсумками 2009 року забезпечив чверть валютних надходжень до країни. Про це УНІАН повідомили в аналітичному департаменті Української аграрної конфедерації.

Повідомляється, що, незважаючи на більш ніж 40% зниження загального обсягу експорту, порівняно з 2008 роком, експортна сільськогосподарська корзина знизилася лише на 12%. «У 2008 році Україна експортувала продукції на суму близько 67 млрд. дол., де майже 11 млрд. припадало на сільськогосподарські товари, а в 2009 році експорт знизився до 39,7 млрд. дол., з яких 9,5 млрд. належало аграрному сектору. Питома вага сільськогосподарських товарів збільшилася з 16% в 2008 р. до 24% минулого року. І це, незважаючи на величезні труднощі, з якими довелося зіткнутися аграріям і експортерам», - говориться в повідомленні.

Минулого року основними товарами експорту були зернові культури, експорт яких становив 3,5 млрд. дол., або 37% експорту сільськогосподарських товарів. Зокрема, пшениці було експортовано майже 13 млн. тонн на 1,8 млрд. дол. Основним напрямом експорту була Азія, куди було ввезено 7,7 млн. тонн пшениці.

Також вагомий внесок в український експорт зернових зробили ячмінь і кукурудза. Експорт ячменю, порівняно з 2008 роком, майже не змінився і становив 5,5 млн. тонн, але, враховуючи стрімке падіння ціни на світових ринках, в грошовому вираженні знизився з 1,4 млрд. до 0,7 млрд. дол. в 2009 році. Головним споживачем нашого ячменю залишається Саудівська Аравія, яка імпортувала майже 3 млн. тонн. Негативна цінова динаміка на світових ринках вплинула і на кукурудзу, хоча експорт збільшився більш ніж удвічі - з 2,9 млн. тонн до майже 7 млн. тонн, національна економіка поповнилася лише на 1 млрд. дол. Основними імпортерами нашої кукурудзи були Єгипет (1,6 млн. тонн) і Сирія (1 млн. тонн).

Як вважають в УАК, позитивно складеться ринкова кон`юнктура для виробників соняшникової олії, експорт якої щороку зростає. У 2009 році з України було вивезено більш як 2,3 млн. тонн олії, що на 1 млн. тонн більше, ніж у 2008 році. На жаль, світові ціни на соняшникову олію мали зворотну тенденцію, тому виручка експортерів залишилася на рівні 2008 року і становила 1,6 млрд. дол. Найбільший обсяг вітчизняної олії - 522 тис. тонн імпортувала Індія.

Стрімке збільшення обсягів експорту демонструвала і продукція вітчизняного птахівництва. Так, у 2009 р. експорт птиці зріс більш ніж у 2,5 разу - до 18,9 тис. тонн (19,5 млн. дол.) з 8,4 тис. тонн (11 млн. дол.) у 2008 році. Основним імпортером нашої птиці залишається Казахстан, який придбав минулого року 10,6 тис. тонн м`яса за 13,7 млн. дол.

Незважаючи на складнощі, які перманентно виникають з ввезенням м`яса великої рогатої худоби до Росії, експорт збільшився на 12,5% і становив 18,9 тис. тонн (59,5 млн. дол.) порівняно з 16,8 тис. тонн (62,6 млн. дол.) у 2008 році.

Як відзначають в УАК, найбільшими темпами обсяги експорту знизилися з насіння ріпаку, становивши 1,9 млн. тонн (0,7 млн. дол.) у 2009 році порівняно з 2,4 млн. тонн (1,3 млрд. дол.) у 2008 р. Основними споживачами вітчизняного ріпаку минулого року були Нідерланди (0,5 млн. тонн), Бельгія (0,4 млн. тонн) і Франція (0,3 млн. тонн).

Значне зростання продемонстрував експорт риби і овочів. Експорт риби зріс на 685% - з 3,7 млн. до рекордних за останні дев`ять років 25 млн. дол. Основними напрямами експорту риби в 2009 р. були Панама, до якої вивезено 18 тис. тонн мороженої риби на 13,9 млн. дол., Росія, яка збільшила імпорт охолодженої риби з України до 8,7 млн. дол. (10,6 тис. тонн). Також відзначено істотне зростання експорту овочів: з 82 млн. до 159 млн. дол. Експорт до Росії станови 82% від загального обсягу експорту овочів з України.

При цьому в УАК зазначили, що якщо уряд не змінить ситуацію з підтримкою аграрного сектора і відшкодуванням ПДВ експортерам (прострочена заборгованість за яким, за експертними оцінками, вже досягає 3 млрд. грн., а у окремих експортерів - до 500 млн. грн.), то Україна ризикує перетворитися з впливового гравця на світовому рику сільськогосподарських товарів не тільки в аутсайдера, але й взагалі на імпортера.

Россільгоспнагляд заборонив ввезення продукції «Кременчукм’ясо» до РФ

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської федерації (Россільгоспнагляд) заборонила ВАТ «Кременчукм’ясо» ввезення продукції до РФ з 12 березня п.р. Про це йдеться в повідомленні служби, оприлюдненому на її офіційному сайті.

Наголошується, що заборону введено у зв`язку з виявленням при моніторингових дослідженнях заборонених і шкідливих речовин у тваринницькій продукції, яка надійшла до РФ з ФРН, Китаю та України. «З 12 березня 2010 року вводяться тимчасові обмеження на поставку до Російської Федерації продукції ряду підприємств», - зазначається у документі. Зокрема, заборону на ввезення продукції «Кременчукм’ясо» введено через виявлення в яловичині лістерій.

Наголошується, що у разі надходження продукції цих підприємств до Росії до 12 березня 2010 року, рішення про пропуск таких вантажів ухвалюється у звичному режимі з подальшим проведенням обов`язкового лабораторного контролю.

Будівництво: Мінрегіонбуд прогнозує зростання введення в експлуатацію житла цього року на Міністерство регіонального розвитку і будівництва України прогнозує цього року зростання обсягів введення в експлуатацію житла на 10% порівняно з 2009 роком за умови відновлення іпотечного кредитування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр регіонального розвитку й будівництва Василь КУЙБІДА.

За його словами, при падінні обсягів капітальних вкладень в січні-вересні 2009 року на 43,7% порівняно з відповідним періодом 2008 року, обсяги будівельних робіт за 2009 рік скоротилися на 48,2%, а будівництво житла за 9 місяців 2009 року – на 48,4%.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні в 2009 році введено в експлуатацію 6,4 млн. кв. м житла, що на 39% менше порівняно з 2008 роком.

Мінрегіонбуд прогнозує цього року зростання обсягів будівництва в Україні на 15-20% Міністерство регіонального розвитку і будівництва прогнозує цього року збільшення обсягів будівельно-монтажних робіт в Україні на 15-20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА.

"Різкого стрибка не станеться. Я думаю, що повністю виправдано говорити про можливість такого зростання за підсумками 2010 року приблизно на 15-20% від підсумків 2009 року. Це реально", – сказав він.

За словами міністра, найбільший спад обсягів будівництва спостерігався у грудні 2008 р. – січні 2009 р.

"Я думаю, що коли відродиться кредитування, а, за оцінками аналітиків і співробітників банківської сфери, кредитування поновиться вже у другому кварталі 2010 року, у нас буде стрімке зростання обсягів будівельно-монтажних робіт, а отже, за підсумками року у нас є підстави сподіватися на істотне їх зростання", – сказав В.КУЙБІДА.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, будівельні підприємства України за січень-грудень 2009 року зменшили обсяги робіт на 48,2% порівняно з 2008 роком – до 37 млрд. 886,8 млн. грн.

Танспорт: Lufthansa і Austrian Airlines завершили реорганізацію в Україні

Авіакомпанії Lufthansa і Austrian Airlines завершили реорганізацію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора увечері повідомив журналістам генеральний директор Austrian Airlines в Україні Штефан МОЛЬНАР.

«В Україні реорганізацію завершено», – сказав він.

За словами Ш.МОЛЬНАРА, триває інтеграція компанії Austrian Airlines до складу Групи компаній Lufthansa, в рамках якої зараз впроваджується широкий список заходів для зміцнення позицій продукту в Україні. Зокрема, ці дві компанії нині використовують єдину систему продажів, разом організовують продажі квитків і мають єдині офіси в Києві, Львові і Донецьку. Разом з тим, обидві компанії залишаються окремими юридичними особами, зберігають свої назви тощо.

Ш.МОЛЬНАР нагадав, що компанії ще торік почали вводити спільні тарифи. З приводу того, чи знизяться тарифи, він відзначив, що «компанії почали працювати над тарифами для того, щоб вони були конкурентними». Водночас, пасажири зараз можуть комбінувати тарифи, наприклад, міжнародний рейс одного з перевізників, який входить до Групи Lufthansa, можна скомбінувати із зворотним рейсом, який здійснюється іншим перевізником зі складу Групи.

Що стосується розширення географії польотів, то таких планів немає, оскільки компанії покривають найбільші обласні центри України, відзначив Ш.МОЛЬНАР. Разом з тим, компанії планують збільшити обсяги перевезень пасажирів за рахунок збільшення кількості рейсів і використання літаків більшої місткості. Зокрема, Austrian Airlines цього року планують збільшити кількість пасажирських місць на рейсах з України до Відня на 26%.

За словами гендиректора Lufthansa Гаральда ХАНА, Мюнхен, Франкфурт і Відень будуть вузловими аеропортами. Крім того, Lufthansa до 2013 року планує інвестувати 130 млн. євро в реконструкцію залів очікування. Вже цього літа компанія надасть послугу інтернет-зв`язку на інтерконтинентальних рейсах.

На сьогодні Lufthansa двічі на день виконує рейси з Києва до Франкфурта й Мюнхена, один рейс на день Київ – Дюсельдорф, щоденні рейси зі Львова і Донецька до Мюнхена. Загалом Lufthansa виконує 49 рейсів на тиждень до України.

Компанія Austrian Airlines літає з Києва до Відня до 4 разів на день, загалом 26 рейсів на тиждень, а також здійснює рейси до Відня з Дніпропетровська, Донецька, Харкова і Львова (щодня по одному рейсу). У літньому розкладі також з`явиться рейс Одеса – Відень, що є частиною код-шерингової угоди з «Міжнародними авіалініями України». Разом з МАУ компанія Swiss, що входить до Групи, пропонує щоденні рейси Київ – Цюріх. Загалом це буде 61 рейс на тиждень. Таким чином, розклад обох компаній включає 117 рейсів на тиждень з України, які виконують спільно Lufthansa, Austrian Airlines і Swiss.

Довідка УНІАН. Deutsche Lufthansa AG (FWB: LHAG) – найбільша німецька авіакомпанія, національний авіаперевізник Німеччини.

3 вересня 2009 року у Відні авіакомпанія Lufthansa підписала з австрійським державним холдингом ЦIAG договір про поглинання Austrian Airlines. У результаті Группа Lufthansa стала найбільшою авіакомпанією Європи. Європейський Союз схвалив це злиття.

Austrian Airlines залишається самостійною компанією в структурі концерну, як і інші авіаперевізники, куплені компанією Lufthansa, – Swiss, bmi, Brussels Airlines.

У 2009 році Austrian Airlines перевезла 9,9 млн. пасажирів.

Чисті збитки Lufthansa за 2009 рік, за попередніми даними, становили 112 млн. євро проти чистого прибутку в 542 млн. євро в 2008 році.