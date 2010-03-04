Анонс на 5 березня

- Президент В.Янукович відвідає Москву з офіційним візитом на запрошення Президента РФ Дмитра Медведева.

***

- 10-00- Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України (ул..Грушевського, 5). Вхід за картками акредитації.

***

- 11-00 - Відбудеться презентація дослідження "Російсько-українська газова криза 2009 року: порівняльний погляд з Києва, бухареста і Кишинева", підготовленого авторським колективом з трьох країн. Учасники: Борис Тарасюк, директор Інстітута Евро-атлантічеського співпраці, Олександр Сушко, науковий директор Інстітута Евро-атлантічеського співпраці, Юліан Кифу, директор Центру запобігання конфліктам і ранньому попередженню (Румунія); Оазис Нантой, програмний директор Інституту суспільної політики (Республіка Молдова) («Укрінформ», вул. Б.Хмельніцкого, 8/16).

***

- 11-00 - В медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція на тему: «Перспективи перегляду україно-російських газових контрактів, доля української газотранспортної системи і НАК «Нафтогаз України». Учасники: експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко; голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровік (ул.Сретенская, 2/8). Акредитація на місці по редакційних посвідченнях. Телефон: (068) 346 39 41.

***

-11-00 - Біля КГГА Всеукраїнський суспільний рух «Комунальний фронт» проведе акцію «Останній сніг Черновецкому! Комунальне фіаско мера» проти комунального безладу в столиці (вул.. Хрещатик, 36). Телефон: +38 (097) 222-33-18.

***

- 13-00 - Прес-конференція на тему: “Перегляд газових контрактів: як здійснити українську мрію?”. Учасники: Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу “Q-club”; Олексій Івченко, екс-голова НАК „Нефтогаз” України («Інтермедіа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»).