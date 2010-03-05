Україна готується до весняної повені

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розпорядився вжити невідкладних заходів щодо попередження повені та паводків у весняний період 2010 року і ліквідації їх наслідків.

Про це йдеться в указі від 4 березня, текст якого розміщено на сайті глави держави.

Зокрема, Президент доручив Кабінету міністрів, Раді міністрів Криму, обласним, Київській міській державним адміністраціям невідкладно розробити і у триденний строк затвердити комплекс заходів щодо попередження повені і паводків у весняний період 2010 року та ліквідації їх наслідків.

При цьому глава держави розпорядився передбачити визначення територій, що можуть бути затоплені навесні; збирання й опрацювання інформації, необхідної для вжиття негайних заходів щодо захисту населення й об`єктів економіки; проведення необхідних робіт з укріплення дамб, розчистки дренажних систем, русел річок та інших об`єктів водовідведення та життєзабезпечення, залучивши робочі бригади з числа громадян, які зареєстровані в державній службі зайнятості, на добровільній основі; підготовку до евакуаційних заходів та забезпечення тимчасового розселення громадян, житло яких постраждало від паводків; забезпечення населення територій, що постраждали від повені і паводків, продуктами харчування, необхідною медичною допомогою тощо.

В.ЯНУКОВИЧ доручив забезпечити надання населенню через ЗМІ оперативної та достовірної інформації про виникнення надзвичайних ситуацій, пов`язаних із повінню і паводками, методи та способи захисту населення і території, вжиття заходів щодо забезпечення безпеки та заходи з ліквідації.

Уряду, місцевим державним адміністраціям доручено здійснити заходи щодо забезпечення фінансування робіт з попередження та ліквідації наслідків весняних повені і паводків.

Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій поставлено завдання забезпечити підвищену готовність сил і засобів цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації наслідків можливої весняної стихії, а також здійсненювати постійний моніторинг і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру.

Також МНС, Міністерству оборони доручено забезпечити готовність авіаційної, інженерної і автомобільної техніки, плавзасобів та іншого технічного обладнання для ліквідації наслідків повені.

Міністерству внутрішніх справ України доручено забезпечувати охорону громадського порядку, безпеку дорожнього руху, охорону і збереження матеріальних і культурних цінностей під час ліквідації наслідків стихії на підтоплених територіях, а також надання необхідної допомоги населенню в разі його відселення.