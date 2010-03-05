ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 березня

Українські ЗМІ Дело в публікації «Як у парламенті ділять пости» пише, що Партія регіонів запропонувала партнерам поділити владу в країні за бальною системою.

http://delo.ua/vlast/politika/kak-v-parlamente-posty-138190/

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«Коммерсантъ-Украина» публікує статтю «Вирви газ», де розповідає, що Віктор Янукович сподівається зменшити вартість російського газу для України. Сьогодні В.Янукович вперше відвідає Москву в статусі президента України. Москва і Київ вже дали зрозуміти, що його офіційний візит має покласти початок радикальним змінам у відносинах двох країн. Зокрема, за інформацією Ъ, пан Янукович має намір вирішити ключове для української економіки питання – зниження ціни російського газу з нинішніх $305 до $205-210 за тисячу кубометрів. Натомість Київ згоден допустити "Газпром" до управління своєю газотранспортною системою.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1331972

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«Коммерсантъ-Украина» вміщує матеріал «Хто сказав МАУ». Компанія "Дніпроавіа" оспорила рішення Державіаадміністрації, що надала право "Міжнародним авіалініям України" літати маршрутом Київ–Тель-Авів. У компанії вважають, що для визначення оператора рейса влада мала б провести конкурс. Така претензія з боку авіакомпанії в Україні висувається вперше, і якщо суд задовольнить позов, на ринку будуть введені нові правила роботи, відзначають юристи

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1331988

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«Экономические известия» в статті «Великі банки покидають АУБ» пише, що банки віддають перевагу Українському кредитово-банківському союзу. Назріває розкол усередині Асоціації українських банків (АУБ), яка об`єднує 125 установ з 180. Великі банки з іноземними інвестиціями хочуть втілити у життя ідею дворічної давнини і створити власну саморегулюючу організацію. АУБ може залишитися лобістом середніх і дрібних установ.

http://eizvestia.com/fin/full/4192826

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“Газета по-киевски” вирішила допомогти чоловікам вибрати подарунки до 8 березня - “Щастя в асортименті”. Продавці розповідають, що їм найчастіше повертають, квіткарки – про модні цього сезону орхідеї.

http://mycityua.com/articles/city/2010/03/05/073205.html

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Газета “Сегодня” в статті “Новий Кабмін: 20 претендентів на 15 портфелів” розповідає, що «Регіони» створюють коаліцію з КПУ і Блоком Литвина «під Азарова».

http://www.segodnya.ua/news/14120390.html

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Сайт “УНІАН-Економіка” в матеріалі “Порятунок реального сектора, або Інфляція замість дешевих кредитів” розглядає питання кредитування реального сектора економіки. Населення гроші в банки не несе. Розраховувати на приплив коштів найближчим часом не доводиться. Залишається включити друкарський верстат?

http://economics.unian.net/rus/detail/38901

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Російські ЗМІ “Известия” публікують статтю “З чим Янукович їде до Москви”. У п`ятницю до Москви приїде новий президент України Віктор Янукович. Головна тема переговорів - звичайно, газ. Минулий рік запам`ятався зривом поставок до Європи. Чого чекати від нового?

http://www.izvestia.ru/economic/article3139222/

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(УНІАН)