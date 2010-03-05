Тігіпко про спроби змінити конституційний порядок формування коаліції

Лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО називає політичним рейдерством спроби змінити конституційний порядок формування парламентської коаліції. Про це він заявив в ефірі телеканалу ТВі, повідомляє прес-служба каналу.

«Це буде колосальна помилка і Віктора ЯНУКОВИЧА, якщо він підпише такий закон, і більшості, і ПР, якщо вони підуть на це, тому що це пряме порушення Конституції», - заявив політик.

«Ні одна чесна людина не підтримає таку владу, це означає, що ніяких реальних змін не вдасться зробити. Для реформ потрібна підтримка громадськості, а якщо вони (політики) підуть на це, то одразу втратять підтримку Заходу, західних інвесторів, я говорю про МВФ, Світовий банк, і тоді ми матиме слабку гривню та інші наслідки», - наголосив С.ТІГІПКО.

«Це практично буде політичне рейдерство», - резюмував політик.

Лідер партії зауважив, що та ж Юлія ТИМОШЕНКО, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра могла створити таку більшість, але вона не пішла на це, хоча їй також була дуже потрібна підтримка парламентської більшості.

Він звернув увагу на неприпустимість намагатися отримати підтримку парламенту будь-якими методами.

С.ТІГІПКО прогнозує дуже велику консолідацію демократичних сил проти В.ЯНУКОВИЧА, Партії регіонів і такої більшості у парламенті. «Ні одна порядна людина з ними співпрацювати не буде», - вважає політик.

За його словами, вихід з ситуації – дострокові парламентські вибори і новий парламент, який створить легітимну коаліцію і не боятиметься робити непопулярні реформи.

«Стабільна більшість можлива лише через нові парламентські вибори», - впевнений політик.

Крім того, С.ТІГІПКО підкреслив, що його не цікавить посада секретаря РНБО. «Ніяких таких розмов зі мною не було і скажу відверто – ця позиція (секретаря РНБО) для мене нецікава і ні на які такі призначення я не піду», - запевняє політик.

У відповідь на зауваження, що це можуть бути сигнали від влади політик сказав: «Хай сигналять більш конкретно, і проводять більш конкретні розмови, інакше ці сигнали ні до чого не призводять».

Він припустив, що новий уряд буде складатися з адміністраторів, а не реформаторів. «Це такий радянський тип уряду, який результатів не дасть», - переконаний С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня ВР ухвалила за основу зміни до свого Регламенту, якими дозволяється окремим депутатам входити до коаліції. Водночас є роз’яснення Конституційного Суду, що до складу коаліції можуть входити лише фракції.