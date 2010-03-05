Голова ДКЦПФР Петрашко подав у відставку

Голова Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) Сергій ПЕТРАШКО подав у відставку.

Про це УНІАН повідомив джерело в ДКЦПФР.

За інформацією джерела, у відставку також подали керівники кількох департаментів Комісії.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України призначив С.ПЕТРАШКО головою ДКЦПФР 3 червня 2009 року.