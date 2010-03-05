Голова ДКЦПФР Петрашко подав у відставку
12:12, 05 березня 2010Різне
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І керівники кількох департаментів Комісії
Голова Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) Сергій ПЕТРАШКО подав у відставку.
Про це УНІАН повідомив джерело в ДКЦПФР.
За інформацією джерела, у відставку також подали керівники кількох департаментів Комісії.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України призначив С.ПЕТРАШКО головою ДКЦПФР 3 червня 2009 року.
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