Відносини України і РФ повинні зробити «крутий правильний поворот»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що на сучасному етапі відносини України і Росії повинні зробити «крутий правильний поворот».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив під час зустрічі з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, що відбулась сьогодні у Кремлі.

Зустрічаючи Президента України, Д.МЕДВЕДЄВ привітав його і ще раз поздоровив із вступом на пост глави держави, побажавши великих успіхів.

«Відносини України і Росії будуть покращуватися, адже до цього прагнуть наші громадяни», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він висловив сподівання, що чорна смуга у відносинах двох держав із приходом В.ЯНУКОВИЧА на пост Президента України буде перервана.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «Я ставлю перед собою мету, щоб відносини України і Росії зробили крутий правильний поворот. І ми виконаємо це завдання, про яке мріють російський і український народи».

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що обов’язково виправдає сподівання багатьох українців і покращить відносини з Російською Федерацією. «І вони ніколи не будуть такими, якими були останні п’ять років», - пообіцяв він.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна і Росія мають великий потенціал, який необхідно розвивати, в усіх сферах взаємних відносин, зокрема економічній.

«Україна завжди була житницею», - додав Президент.

Президент України також наголосив, що ставить перед собою завдання «наздогнати Росію» – у хорошому сенсі, яка зараз вийшла у післякризовий період розвитку у питаннях соціального і пенсійного забезпечення.

У свою чергу, Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ додав, що Україна завжди була не лише житницею, але і здравницею, і кузнею.

«Пам’ятаєте, як говорили у фільмі («Кавказька полонянка» - УНІАН)», - зауважив Президент Росії.