Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН запропонував Україні вступити до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Москві.

«Нам хочеться круто змінити наші відносини», - заявив В.ЯНУОКВИЧ на зустрічі з В.ПУТІНИМ.

«Вступайте до Митного союзу», - відповів прем`єр-міністр РФ.