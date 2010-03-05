Головне на 5 березня

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У ВАТ «Газпром» підтверджують оплату НАК «Нафтогаз України» лютневих поставок газу до України. Про це власного кореспондента УНІАН у РФ повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Оплату підтверджуємо. Гроші прийшли», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він не назвав точної суми, проте відзначив, що сплачено весь об`єм газу, який було поставлено до України в лютому.

На сьогодні резерв газу в Україні перевищує 14 млрд. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив журналістам перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

«Зараз, коли фактично закінчується опалювальний сезон, у нас резерв газу понад 14 млрд. кубометрів, і саме цей ресурс дозволив уряду ухвалити рішення про не підвищення цін у 2010 році (на газ – УНІАН) і для населення, і для комунальних служб, і для промисловості. Ціни на газ залишаться на рівні минулого року», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він зазначив, що на початку поточного опалювального сезону в Україні був накопичений рекордний обсяг газу – 27 млрд. куб. м, тоді як наприкінці 2007 року, коли уряд Юлії ТИМОШЕНКО прийшов до влади, запасів газу практично не було. На той момент, за словами О.ТУРЧИНОВА, борги зі сплати газу «Нафтогазу» становили 15,7 млрд. грн., а загальний борг перевищував 24 млрд. грн.

Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ доручили урядам двох країн обговорити питання співпраці в газовій галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив Д.МЕДВЕДЄВ на спільній з В.ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції в Кремлі.

«У нас є діючий контракт (у газовій сфері). Ми домовилися, що дамо доручення урядам і міністрам вступити у повноформатні відносини й обговорити співпрацю на енергетичному треку – як на газовому напрямку, так і з інших енергетичних питань», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він упевнений, що реалізація великих проектів, зокрема у сфері енергетики, принесе користь народам двох країн і залучить довгострокові інвестиції, що особливо важливо в умовах світової економічної кризи.

Європейський союз інвестує в енергетичні проекти додаткові 2,3 млрд. євро. З них 200 млн. євро підуть на будівництво газопроводу "Набукко". Єврокомісар з питань енергетики говорить про "нову еру" в європейській енергетичній політиці, повідомляє "Німецька хвиля".

У четвер у рамках програми з пожвавлення кон`юнктури Євросоюз прийняв рішення додатково інвестувати в перебудову і оптимізацію газових і електромереж Європи 2,3 мільярда євро. Ці засоби призначені для 31 газового проекту і 12 електропроектів.

Як заявив у Брюсселі єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Оттінгер, такий крок Євросоюзу свідчить про "нову еру" в європейській енергополітиці. Адже Євросоюз ще ніколи не інвестував так багато коштів у перебудову енергетичної інфраструктури. З огляду на те, що деяким з газових і електричних мереж Євросоюзу вже майже сорок років, прийняте рішення є досить своєчасним, зазначають оглядачі.

200 мільйонів євро з виділених Євросюзом коштів підуть на будівництво газопроводу "Набукко", який поставлятиме газ від Каспійського моря в Європу в обхід України і Росії. Таким чином, Європейський союз намагається позбутися енергетичній залежності від Росії. Крім того, перебудова внутрішніх мереж постачання енергоносіями повинна допомогти уникнути проблем, які виникли під час українсько-російської газової кризи взимку минулого року. Тоді, до прикладу, Болгарія особливо постраждала від нестачі газу. "У разі повторення газової кризи на допомогу повинні були б прийти сусідні держави, - переконує Оттінгер. - Тому нам потрібні газопроводи в обидва напрями, тобто і на схід".

Щоправда, не усі кошти Євросоюз виділятиме сам. Майже половина грошей повинна поступити від інвесторів. В цілому ж єврокомісар Оттінгер чекає вливання в галузь майже 22 мільярдів євро від приватних інвесторів протягом наступних трьох-п’яти років.

Фінанси

Національний банк України (НБУ) сьогодні на міжбанку готовий викуповувати валюту по 7,98 грн./дол. Про це йдеться у телеграмі НБУ, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися підвищенням котирувань – 7,9730/7,9860 грн./дол.

Нацбанк з початку березня виходить на ринок з покупкою долара по курсу 7,9800 грн/дол.

Як повідомлялося, за даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (покупка і продаж в доларовому еквіваленті) за лютий 2010 р. склав 10 млрд. 676,5 млн. дол. При цьому сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць склало «мінус» 561,1 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Ставка збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти повинна відповідати рівню, встановленому базовим Законом України "Про збір на обов`язкове державне страхування".

Ця норма закріплена в постанові Кабінету Міністрів України №202 від 3 лютого 2010 року, текст якого розміщений на сайті Верховної Ради.

"Слова і цифри " у розмірі 0,2% " замінити словами "у встановленому законом розмірі", - такі зміни вносить постанова уряду в Порядок сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у лютому 2010 року скоротився на 6% і таном на перше березня 2010 року склав 3,966 млрд. грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Станом на 5 березня цього року кількість учасників Фонду склала 170 (на 1 лютого - 169), кількість тимчасових учасників - 8 (на 1 лютого - 11).

На початок місяця Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам банків "Українська фінансова група", "Східно-європейський банк", "Банк регіонального розвитку", "Європейський", "Національний стандарт", "Одеса-банк", "Причорномор`я", "Європейський банк розвитку і заощаджень".

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися такими котируваннями - 7,9730/7,9860, до 12:00 звузився спред 7,9750/7,9810. До закриття торгів цінові рівні встановили на значеннях - 7,9770/7,9800 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБІінесКонсалтинг", об 11:00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9800.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2671/0,2776, до 12:00 ціни піднялися до 0,2675/0,2677. До закриття ціни знизилися до 0,2673/0,2676. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,8175 (+0,0150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у дуже вузькому діапазоні 1,3570/1,3605. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,8255/10,8460, до 12:00 ціни пішли вгору 10,8395/10,8505. До закриття торгів цінові показники EUR/UAH відкотилися до рівня 10,8355/10,8440.

(УНІАН)