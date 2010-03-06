Курс НБУ на 09.03.10

Офіційний курс НБУ на 09.03.10100 USD - 798.3800 (5 березня - 798.4200)100 EUR - 1084.3597 (5 березня - 1091.2805)10 RUR - 2.6758 (5 березня - 2.6773)Облікові курси банківських металів на 09.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-90616.13 (5 березня-90720.47)961 XAG 10 Срібло-1377.21 (5 березня-1384.46)962XPT10Платина-125904.53(5 березня-125830.99)964 XPD 10 Паладій-37124.67 (5 березня-36567.64)

Офіційний курс НБУ на 09.03.10 100 USD - 798.3800 (5 березня - 798.4200) 100 EUR - 1084.3597 (5 березня - 1091.2805) 10 RUR - 2.6758 (5 березня - 2.6773) Облікові курси банківських металів на 09.03.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-90616.13 (5 березня-90720.47) 961 XAG 10 Срібло-1377.21 (5 березня-1384.46) 962XPT10Платина-125904.53(5 березня-125830.99) 964 XPD 10 Паладій-37124.67 (5 березня-36567.64)

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