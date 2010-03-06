Влада Януковича – недовговічна

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не довго протримається при владі.

Про це вона заявила сьогодні в ефірі програми Шустер Live.

Ю.ТИМОШЕНКО знову підкреслила, що у неї є докази тих порушень у ході виборів, які дозволили В.ЯНУКОВИЧУ стати Президентом.

«Я точно знаю, що влада, яка долею не дана, не буде довготривалою", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також заявила, що зараз, перейшовши в опозицію, її команда буде зміцнюватися і перебудовувати систему своєї роботи. "Ми будемо захищати кожен національний інтерес України. Ми будемо захищати, наскільки будуть у нас можливості і сили, кожну людину. І ми починаємо цим займатися", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.