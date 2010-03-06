Влада Януковича – недовговічна
11:03, 06 березня 2010Різне
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Заявляє Тимошенко
Про це вона заявила сьогодні в ефірі програми Шустер Live.
Ю.ТИМОШЕНКО знову підкреслила, що у неї є докази тих порушень у ході виборів, які дозволили В.ЯНУКОВИЧУ стати Президентом.
«Я точно знаю, що влада, яка долею не дана, не буде довготривалою", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона також заявила, що зараз, перейшовши в опозицію, її команда буде зміцнюватися і перебудовувати систему своєї роботи. "Ми будемо захищати кожен національний інтерес України. Ми будемо захищати, наскільки будуть у нас можливості і сили, кожну людину. І ми починаємо цим займатися", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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