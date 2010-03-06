Тимошенко: Новим прем'єром буде Азаров

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що головою нового Кабінету міністрів України стане Микола АЗАРОВ, а усіх інших претендентів на цю посаду «просто обвели навколо пальця».

Про це вона заявила сьогодні в ефірі програми Шустер Live.

"Якщо ви стежите за процесом, то зараз кастинг прем`єр-міністрів проходить перед обличчям ЯНУКОВИЧА. Всі їхні кастинги - то пусте. Прем`єр-міністром буде АЗАРОВ, а усіх інших просто обвели навколо пальця", - заявила Ю. ТИМОШЕНКО.

Крім того, говорячи про голосування щодо питання висловлення недовіри уряду, вона висловила великий жаль, що представники українських демократичних і патріотичних сил продаються і зраджують своїй ідеології. За її інформацією, за це вони отримують від 3 до 5 млн. доларів.

"Мені дуже шкода, що ті люди, які нібито сповідують демократичні, патріотичні цінності, сьогодні по одному за посади, за гроші починають підтримувати ту політику, яка діаметрально протилежна курсам, які проголошували і ЯЦЕНЮК, ЮЩЕНКО, і ТІГІПКО. Мені шкода, що так дешево все продається. Коли голосувала «Наша Україна», вони точно знали, що в них розписані всі посади, що у них все розкладено - скільки кому грошей, які фінансові потоки, стратегічна власність ", - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

Вона переконана, що така поведінка депутатів свідчить про відсутність ідеологічних переконань. При цьому Ю. ТИМОШЕНКО підкреслила, що позиції прихильників нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з важливих питань, таких як мова, співпраця з Європою та Росією, використання ГТС тощо, розходяться з позиціями представників націонал-патріотичних сил, які підтримали відставку уряду.

"Які переконання? Позиції щодо мови розходяться, щодо створення зони вільної торгівлі ... Це суперечить політиці ЯЦЕНЮКА, ЮЩЕНКА, націонал-патріотів. Так за що вони тоді стрункою зграєю перебігають туди? Ніяких принципових цінностей, ідеології, як сьогодні виявляється, немає. Є гроші, посади і добробут окремих людей", - зазначила Ю. ТИМОШЕНКО.

Вона також вважає, що В. ЯНУКОВИЧ одним з перших указів мав би нагородити орденом "За заслуги" Віктора ЮЩЕНКА за його дії під час президентської виборчої компанії.

"Я думаю, що більшої допомоги, ніж ЮЩЕНКО, йому ніхто не зробив", - заявила Ю. ТИМОШЕНКО. У зв`язку з цим вона нагадала такі факти, як підписання Президентом В. ЮЩЕНКОМ змін до закону про вибори в період між першим і другим турами голосування, заклики В. ЮЩЕНКА не підтримувати нікого з кандидатів, які вийшли у другий тур.

"Обіцянки, які давалися Віктору Андрійовичу (ЮЩЕНКУ), що він буде прем`єр-міністром, вони зараз саме відпрацьовуються, а, швидше за все, буде як завжди: пообіцяли – і не зробили, як буває в українській політиці", - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.