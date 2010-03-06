Литвин: тему про регламент вигадали

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що намір ухвалити рішення про дозвіл формувати коаліцію з окремих народних депутатів є свого роду залякуванням опонентів.

Про це він заявив під час ефіру "Великої політики" на каналі “Інтер”.

"А що коаліція утворилася вже у Верховній Раді України? Про що ми говоримо?", - запитав він. В.ЛИТВИН наголосив, що він добре ознайомлений з рішенням Конституційного Суду, яким вказується, що коаліція створюється фракціями парламенту, а не окремими народними депутатами.

"Я це рішення Конституційного Суду знаю напам’ять. Мені читати його не потрібно", - сказав він. В.ЛИТВИН наголосив, що зараз іде лише процес консультацій щодо створення коаліції і зарано говорити, що вона вже створена в антиконституційний спосіб. "Одну зі спроб, яка сьогодні демонструється - підштовхнути депутатів із фракцій зрозуміти, що якщо вони не захочуть, то може бути інший варіант, поставили як проблему, яка сьогодні є ключова для країни", - сказав він. В.ЛИТВИН наголосив, що немає жодної коаліції і зараз просто іде відлік часу, після якого можуть бути оголошені дострокові вибори до ВР.