”Goodwine” 9 березня представить для дегустації шампанські вина DEUTZ

Спеціалізований магазин вина і міцних напоїв ”Goodwine” 9 березня в рамках прес-конференції представить для дегустації шампанські вина DEUTZ. Про це УНІАН повідомили організатори заходу.

*** Шампанський Будинок DEUTZ - один із найстаріших шампанських будинків у світі. Компанія DEUTZ працює лише з кращими світовими ресторанами, готелями, винними бутіками.

Історія шампанського будинку Deutz почалася у 1838 році в Аї, вихідцями з Екс-ля-шапель - Вільямом Дейц і Пьером - Юбером Жельдерманом. Обидва партнери вже мали досвід роботи з вином - Юбер був торговцем шампанського, а Вільям Дейц успішно працював як негоціант. Пристрасть до перфекционізму і спільна мрія створювати ідеальні вина дозволила їм створити один з найбільших шампанських будинків миру.

Ще одним із засновників шампанського будинку Deutz можна вважати короля Людовика-Пилипа, саме цей правитель заклав економічне підґрунтя процвітанню Франції і, відповідно, попит на продукцію будинку Deutz.

На початку своєї роботи Вільям Дейц і Пьер - Юбер Жельдерман не володіли власними виноградниками і купували готовий кюве, проводили дегоржування і розливали шампанське вже під своєю маркою.

Справа Вільяма і Пьера-Юбера процвітала і їх спадкоємці - Рене Дейц і Альфред Жельдерман продовжили розвивати справу своїх батьків, розширивши клієнтську базу за рахунок виходу на ринки Росії, Німеччини і Великобританії.

2 грудня 1852 року в результаті плебісциту у Франції була встановлена конституційна монархія (L`empire des Francais) на чолі з племінником Наполеона I Луї Наполеоном Бонапартом. У 1882 будинок Deutz став одним з перших членів-засновників Синдикату Великих Марок.

Фактично від початку заснування компанія займалася придбанням виноградників в Шампані і нині має понад 110 гектарів виноградників, які розташовані в кращих Крю Шампані. Витримка шампанського Deutz відбувається на глибині 30 метрів в підвалах, які облаштовані в крейдяній горі.

У 1993 році будинок Deutz був придбаний будинком Louis Roederer, це ще більше укріпило позиції шампанська Deutz в плеяді кращих виробників Шампані. На сьогоднішній день Deutz вдається поєднувати вікові традиції з кращими сучасними підходами, а постійне прагнення майстрів ремюажа до досконалості, дозволяє досягти ідеального ограновування дорогоцінної рідини, що знаходиться в пляшці.

Цікаві факти:

DEUTZ Brut Rose - улюблене шампанське Роберта Паркера, який є всесвітньо визнаним винним критиком. Amour de Deutz - улюблене шампанське Мадонни

Будинком Champagne Deutz володіє Roederer Group - виробник знаменитого шампанського Cristal.