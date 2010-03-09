Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності внесення змін до Конституції з метою удосконалення системи функціонування влади у державі.

Про це Глава державі заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер» у неділю.

«Сьогодні всім вже набридло – і в Україні, і в Європі, та у світі – ця нестабільність, яка є в Україні. І ніхто сьогодні не розуміє – що це за Конституція в Україні, яка щось заперечує, якщо в парламенті є більшість, яка готова працювати, і приймати закони. Що це за, скажіть, будь ласка, за відповідь на той виклик, який стоїть зараз перед Україною?», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також висловив упевненість, якщо хтось у зв’язку з необхідністю змін «не може заспокоїться, то ми усіх заспокоюємо – дуже скоро».

«І ми створюватимемо такі умови, щоб люди мали можливість у цій країні спокійно жити. Безумовно, необхідно виправити недоліки у законодавстві», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.