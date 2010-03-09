Депутат від НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує створити тимчасову коаліцію до проведення дострокових парламентських виборів.

Про це йдеться у його відкритому листі до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомляє прес-служба Фронту змін.

“Неконституційні спроби парламентарів сформувати коаліцію та уряд призведуть до поглиблення політичної кризи і до кризи державності як такої”, - вважає депутат.

“Саме тому є тільки два варіанти розвитку ситуації, яка склалася в парламенті: формування більшості виключно на фракційній основі або дострокові парламентські вибори. Третього не дано", - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

“Не сумніваюся, що у нинішнього складу парламенту не вистачить політичної волі підтримати системний план економічних реформ. Тож призначення позачергових парламентських виборів дозволить відкрити шлях до економічної стабілізації та зростання”, - вважає він.

“Переконаний, ви, як гарант Конституції, не допустите її порушення”, - підкреслив депутат у своєму листі до В.ЯНУКОВИЧА.

“Виходячи з принципу політичної відповідальності, виходом може бути оголошення дострокових парламентських виборів та легітимне створення тимчасової коаліції на період 60 днів до моменту їх проведення”, - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

“Таке рішення передбачає формування перехідного уряду, персональний склад якого визначите ви особисто. Фракція, до якої належу я, має підтримати це рішення, але не брати відповідальність за дії перехідного уряду та не входити до його складу", - зазначив він.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК привітав В.ЯНУКОВИЧА з обранням президентом України.

“Незважаючи на те, що ми були політичними опонентами під час передвиборчої кампанії, хотів би вас привітати. Привітати не тільки з обранням президентом України, але й з тим, що ви отримали шанс зробити Україну іншою", - йдеться у листі.

"Ми стоїмо перед головним викликом – за будь-яку ціну об’єднати країну. В новітній українській історії не було жодної публічної спроби це зробити. Але саме це завдання має стати головним для президента", - цитує А.ЯЦЕНЮКА “Українська правда”.