Більша частина НУ-НС готова вести переговори щодо коаліції

Більша частина фракції “Наша Україна – Народна самооборона” готова вести переговори про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

Він зазначив, що сьогодні в парламенті немає більшості.

За словами М.МАРТИНЕНКА, «доречно буде сказати, що більшості не було і в попередні роки, це був факт, і це було так».

Він зазначив, що фракція НУ-НС розуміє «мотивацію дій як найбільшої фракції в парламенті, так і Президента України, щоб якнайскоріше відновити дієздатну роботу трикутника влади: Президент – парламент – уряд». «Абсолютно зрозумілі кроки», - наголосив М.МАРТИНЕНКО.

Він зауважив, що це не можна робити шляхом внесення змін до закону про регламент парламенту, якими окремим народним депутатам надається право входити до складу коаліції. Лідер фракції НУ-НС підкреслив, що не можна формувати коаліцію «на індивідуальній основі». «Фракція категорично буде виступати проти цього питання. Буде давати на диво мало голосів при голосуванні в другому читанні за цей законопроект», - заявив він. За словами М.МАРТИНЕНКА, якщо законопроект про внесення змін до Регламенту ВР буде ухвалений, то фракція НУ-НС звернеться щодо нього до Конституційного Суду України.

М.МАРТИНЕНКО наголосив, що «коаліція - це не механічне створення 226 голосів, а коаліція - це шлях розвитку держави, це внутрішня і зовнішня політика держави, і коаліція повинна давати відповіді, куди ми будемо рухатися». Він підкреслив, що для фракції НУ-НС «це основне, а не якісь кадрові чи інші питання».

М.МАРТИНЕНКО зазначив, що провів з більшістю партій, які входять до блоку НУ-НС, перемовини щодо створення коаліції, і може «констатувати про те, що більша частина нашої фракції готова вести консультації по даному питанню в публічному вигляді і якраз в тому ракурсі, в якому я казав – це шлях розвитку держави, куди ми йдемо, яка політика внутрішня та зовнішня».

«Але шляхом неконституційним не можна йти ні державі, ні Президенту України, тому підтримувати ми цей закон не будемо», - наголосив М.МАРТИНЕНКО.

Водночас народний депутат, заступник керівника фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК зазначив, що здивований позицією М.МАРТИНЮКА.

«Якщо Микола Володимирович прозрів і побачив, що коаліції немає, то в мене питання: кого він представляє. І тоді виникає інше питання, якщо коаліції немає і не було два роки тому, то кого представляє Володимир Михайлович (голова ВР Володимир ЛИТВИН - УНІАН)».

Б.ТАРАСЮК вважає, що М.МАРТИНЕНКО «чинив одноосібно, бо він не представляє думку фракції, заявивши про те, що він погоджується з неіснуванням коаліції». «Такого рішення фракція не приймала. Микола Володимирович представляє самого себе», - підкреслив Б.ТАРАСЮК. Він наголосив, що на сьогодні фракція Партії регіонів стала «на дуже небезпечний шлях», плануючи через зміни в Регламенті ВР створювати коаліцію.

У відповідь Б.ТАРАСЮКУ голова ВР В.ЛИТВИН зазначив: «Микола МАРТИНЕНКО представляє фракцію НУ-НС, а Володимир ЛИТВИН представляє Верховну Раду України». «І запам’ятайте, Борисе Івановичу, що коаліція, на превеликий жаль, не змогла проголосувати за голову ВР, і у вас з арифметикою має бути більш-менш повне розуміння».

В.ЛИТВИН підкреслив, що в зв’язку з цим він не голова коаліції, а голова ВР. Він запропонував Б.ТАРАСЮКУ взяти протокол виборів спікер, зазначивши: «А тоді будете просторікувати з цього приводу».