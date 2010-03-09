ГОЛОВНЕ на 9 березня (день)

Депутати Верховної Ради спростили створення коаліції

Парламент України у вівторок ухвалив закон, який дозволяє формувати коаліцію у Верховній Раді за участю позафракційних депутатів, що повинно істотно полегшити процес створення парламентської більшості і коаліційного уряду, які підтримуватимуть Президента Віктора Януковича, повідомляє РІА «Новості».

За це рішення проголосували 235 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Велика частина НУ-НС готова вести переговори про коаліцію

Велика частина фракції “Наша Україна – Народна самооборона” готова вести переговори про створення коаліції.

Про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і керівників комітетів парламенту лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

Він зазначив, що сьогодні в парламенті немає більшості.

За словами М.МАРТИНЕНКА, «доречно буде сказати, що більшості не було і в попередні роки, це був факт, і це було так».

Він зазначив, що фракція НУ-НС розуміє «мотивацію дій як найбільшої фракції в парламенті, так і Президента України, аби якнайскоріше відновити дієздатність трикутника влади: Президент – парламент – уряд». «Абсолютно зрозумілі кроки», - сказав МАРТИНЕНКО.

Він зауважив, що це не можна робити шляхом внесення змін до закону про регламент парламенту, якими окремим народним депутатам надається право входити до складу коаліції. Лідер фракції НУ-НС підкреслив, що не можна формувати коаліцію «на індивідуальній основі». «Фракція категорично виступатиме проти цього питання. Голосів при голосуванні в другому читанні за цей законопроект буде над диво мало, - заявив він. За словами М.МАРТИНЕНКА, якщо законопроект про внесення змін до Регламенту ВР буде ухвалений, то фракція НУ-НС звернеться із цього приводу до Конституційного Суду України.

М.МАРТИНЕНКО підкреслив, що «коаліція - це не механічне створення 226 голосів, а коаліція - це дорога розвитку держави, це внутрішня і зовнішня політика держави, і коаліція повинна давати відповіді, куди ми рухатимемося». Він заявив, що для фракції НУ-НС - «це основне, а не якісь кадрові або інші питання».

М.МАРТИНЕНКО повідомив, що провів з більшістю партій, що входять в блок НУ-НС, переговори відносно створення коаліції, і може «констатувати, що велика частина нашої фракції готова вести консультації з даного питання у відкритому вигляді і якраз в тому ракурсі, у якому я говорив, – це дорога розвитку держави, куди ми йдемо, яка політика внутрішня і зовнішня».

«Але дорогою неконституційною не можна йти ні державі, ні Президентові України, тому підтримувати ми цей закон не будемо», - заявив М.МАРТИНЕНКО.

Водночас народний депутат, заступник керівника фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК зазначив, що здивований позицією М.МАРТИНЕНКА.

«Якщо Микола Володимирович прозрів, і побачив, що коаліції немає, то у мене питання: кого він представляє. І тоді виникає інше питання, якщо коаліції немає, і не було два роки назад, то кого представляє Володимир Михайлович (голова ВР Володимир ЛИТВИН - УНІАН)».

Б.ТАРАСЮК вважає, що М.МАРТИНЕНКО «вчинив одноособово, тому що він не представляє думку фракції, заявивши про те, що він згоден з неіснуванням коаліції». «Такого рішення фракція не приймала. Микола Володимирович представляє самого себе», - підкреслив Б.ТАРАСЮК. Він відзначив, що сьогодні фракція Партії регіонів стала «на дуже небезпечну дорогу», плануючи через зміни в Регламенті ВР створювати коаліцію.

У відповідь Б.ТАРАСЮКУ голова ВР В.ЛИТВИН зазначив: «Микола МАРТИНЕНКО представляє фракцію НУ-НС, а Володимир ЛИТВИН представляє Верховну Раду України». «І запам`ятаєте, Борисе Івановичу, що коаліція, на превеликий жаль, не змогла проголосувати за голову ВР, і у вас з арифметикою повинно бути більш-менш повне розуміння».

В.ЛИТВИН підкреслив, що у зв`язку з цим він не голова коаліції, а голова ВР. Він запропонував Б.ТАРАСЮКУ узяти протокол виборів спікера, зауваживши: «А тоді просторікуватимете із цього приводу».

Економіка

Україна увійде до ЄЕП лише на умовах СОТ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна увійде до Єдиного економічного простору (ЄЕП) лише на умовах світової організації Торгівлі (СОТ), членом якої вона є, і у зв`язку з цим потрібно, аби інші учасники ЄЕП теж увійшли до СОТ.

Про це глава держави заявив в інтерв`ю російському телебаченню в програмі "Вести в субботу".

"Ми дуже сильно відстали від цього процесу (створення ЄЕП), об`єктивно потрібно сказати. Крім того, Україна стала членом СОТ, сьогодні входження України в цей простір можливо лише на умовах СОТ. Ми хочемо, аби якнайскоріше наші партнери увійшли до СОТ", - цитує В.ЯНУКОВИЧА РІА «Новості».

Він зазначив, що "ця тема (вступу в ЄЕП) залишається актуальною".

Президенти Росії, Білорусі і Казахстану на зустрічі в Алма-Аті 19 грудня 2009 р. домовилися створити Єдиний економічний простір 1 січня 2012 року, а Митний союз трьох країн запрацював вже з 1 січня 2010 року.

Інфляція в Україні в лютому до січня склала 1,9%

В Україні інфляція в лютому 2010 р. по відношенню до січня склала 1,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 3,7%, до лютого 2009 року – 11,5%, у січні-лютому 2010 р., у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, інфляція склала 11,3%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої у лютому ц.р. до лютого 2009 року виросли на 13,4% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - виросли на 12,2%), зокрема, на харчові продукти - на 13% (до січня-лютого 2009 р. - на 11,6%), хліб і хлібопродукти - на 10% (9,5%), у тому числі, на хліб - на 10% (10,2%), макаронні вироби - на 6,9% (7,2%), кондитерські вироби з муки – 13,2% (12,5%), м`ясо і м`ясопродукти - на 2,5% (3%), рибу і рибопродукти - на 4,7% (6,1%), молоко, сир і яйця - на 26,6% (22,2%) (у тому числі на молоко - на 28,7%, сир і сир - на 28%, на яйця – на 22,9%), на масло і жири – виросли на 14,5% (15,2%), у тому числі на масло вершкове - виросли на 31,7%, олію соняшникову – на 18%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 4,4%.

Ціни на фрукти в лютому ц.р. до лютого 2009 року виросли на 0,9% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року знизилися на 2,1%). На овочі ціни виросли на 15,7% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року – виросли на 7,8%), у тому числі на картоплю – на 9,7% (виросли на 0,2%). На цукор - виросли в 3,3 раза (у 3,2 раза), кондитерські вироби цукристі - на 24,9% (24,8%), безалкогольні напої – 14,1% (16,9%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби в лютому 2010 року до лютого 2009 року подорожчали на 35,7% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 36,7%), ціни на одяг і взуття виросли на 5,3% (5,9%), у тому числі на одяг - на 5,1%, взуття - на 5,8%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в лютому ц.р. до лютого 2009 року подорожчали на 6% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 6,3%), у тому числі квартплата виросла на 20,1% (20,6%), ціни на утримання і ремонт житла виросли на 2,9% (3,6%), каналізацію - на 25,6% (27,2%), воду – 18,3% (19,5%), ціни на електроенергію і природний газ в лютому не змінилися, на гарячу воду і опалення - виросли на 5,3% (5,3%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутву техніку і поточне утримання житла в лютому ц.р. до лютого 2009 року виросли на 7,2% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 8,6%), у тому числі меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 4,6% (5,5%), домашній текстиль - на 9,4 (10,4%), побутова техніка - на 4,9% (5,6%).

Вартість послуг охорони здоров`я в лютому 2010 року до лютого 2009 року зросла на 10,3% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 12,6%), у тому числі вартість медичних товарів і устаткування - на 10,2% (13,5%), амбулаторні послуги подорожчали на 11,8% (12,9%).

Ціни в транспорті в лютому ц.р. до лютого 2009 року виросли на 15,5% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 15,7%), у тому числі на покупку транспортних засобів - виросли на 4,3% (5,5%), на паливо і масла – виросли на 36% (37,3%), транспортні послуги – виросли на 11,8% (11,3%) (пасажирський залізничний транспорт - на 15,8% (15,9%), пасажирський автодорожній транспорт - на 11% (10,3%).

ПЕК

«УкрГаз-Енерго» може повернутися на ринок

Київський апеляційний господарський суд минулого тижня задовольнив апеляцію ЗАТ СП «УкрГаз-Енерго» і постановив переглянути рішення Господарського суду Києва від 1 жовтня 2008 року про ліквідацію підприємства.

Про це в інтерв`ю кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар «УкрГаз-Енерго» Віталій КІСЕЛЬ.

За його словами, це рішення суд прийняв, оскільки, на думку судової колегії, суди попередніх інстанцій не взяли до уваги нові обставини справи.

При цьому він додав, що справа передана на розгляд Господарського суду міста Києва для розгляду заяви «УкрГаз-Енерго» про перегляд справи через встановлення нових обставин.

Зв`язок

«ВимпелКом» і "Астеліт" об`єднали мережі

ВАТ "ВимпелКом" (ТМ "Білайн", Росія) оголошує про пряме приєднання мереж з українським оператором мобільного зв`язку «Астеліт». Реалізацією цього проекту мережа «Білайн» отримала прямі підключення зі всіма великими операторами зв`язку у всіх країнах СНД, на які припадає 85% витікаючого міжнародного трафіку компанії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

За словами віце-президента з розвитку корпоративного бізнесу ВАТ «ВимпелКом» Андрія ПАТОКИ, співпраця зі всіма великими операторами зв`язку – це реалізація стратегії з експансії на ринку міжнародного зв`язку, де СНД є пріоритетним напрямом для бізнесу компанії. Встановлення прямих з`єднань з операторами зв`язку дозволить «Білайн» скоротити витрати з передачі трафіку при забезпеченні міжнародного зв`язку для абонентів і надавати максимально якісні телекомунікаційні послуги на максимально вигідних для клієнтів умовах.

ВАТ «ВимпелКом» є одним з лідерів на ринку міжоператорського бізнесу. За підсумками діяльності компанії на сьогодні здійснено 280 прямих приєднань, що дозволяє обмінюватися міжнародним трафіком з мережами операторів зв`язку по всьому світу. Загальний об`єм міжнародного голосового трафіку, пропущеного через мережу «Білайн» в Російській Федерації, збільшився за

Транспорт

МАУ планує відкрити рейс Київ – Делі

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» планує відкриття нового регулярного рейса Київ – Делі у вересні цього року.

Як повідомила УНІАН прес-служба МАУ, крім того, протягом літньої навігації авіакомпанія запропонує своїм пасажирам нові можливості для авіаподорожей в країни Європи, Персидської затоки, Близького Сходу і в міста України.

Нагадаємо, 28 березня 2010 року набирає чинності літній розклад IATA-2010, який діятиме до 30 жовтня 2010 року.

Зокрема, у квітні МАУ відкриває новий прямий рейс Київ – Алмати, який здійснюватимуть три рази на тиждень, – щопонеділка, вівторка і в четвер.

Також в квітні авіакомпанія відкриває новий щоденний (окрім суботи) прямий рейс Київ – Тель-Авів.

Новий рейс МАУ Київ – Женева здійснюватимуть тричі на тиждень – по середах, п`ятницях і неділях.

У сезон літньої навігації МАУ запропонує пасажирам скористатися новими регулярними рейсами авіакомпанії до Хорватії, де влітку вводять безвізовий режим для громадян України: рейси Київ – Дубровник здійснюватимуть щочетверга, рейс Київ – Спліт – щовівторка, рейс Київ – Пула – щочетверга.

До Хорватії можна буде також дістатися з Донецька: рейс Донецьк – Дубровник виконуватимуть по суботах. Також зі сходу України повітряну подорож можна здійснити до Риму: рейс Донецьк – Рим 2 рази на тиждень – щопонеділка і щоп`ятниці. Рейс Донецьк – Львів також двічі на тиждень – по середах і неділях.

Збільшують і кількість власних внутрішніх рейсів авіакомпанії МАУ. З Києва до Одеси тепер можна буде літати щодня, окрім суботи, з Києва до Донецька – щодня, окрім неділі. Рейс Київ – Львів здійснюватимуть щодня, окрім неділі, а рейс Київ – Сімферополь – щодня.

За даними компанії, деякі зміни внесено до розкладу рейсів з Одеси – для забезпечення зручних стиковок з рейсами авіакомпаній-партнерів. Рейс Одеса – Відень з понеділка до п`ятниці о 05:15, а в суботу і неділю – о 15:00.

Авіакомпанія МАУ також збільшує кількість регулярних рейсів. Прямий рейс МАУ Київ – Тбілісі у період літньої навігації здійснюватимуть щодня. До Ніцци з Києва тепер можна буде літати три рази на тиждень: по вівторках, п`ятницях і суботах. Рейс Київ – Мілан буде щодня, окрім четверга і суботи, а Київ – Брюссель – щодня, окрім суботи і неділі.

У літній період рейс Київ – Абу-Дабі виконуватимуть 4 рази на тиждень: щопонеділка, четверга, п`ятниці і неділі.

Валютний ринок

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,97 грн./дол., що на 0,2% дешевше ніж 8 березня, продають – за 8,01 грн./дол., що на 1,2% дешевше. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків купівлі долара колшиваються у межах 7,94-7,99 грн./дол., продажу – у межах 7,99-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився на 0,3% у порівнянні з 8 березня і сьогодні складає 10,79/10,92 грн./євро. Пропозиції банків з покупки євро коливаються у межах 10,69-10,87 грн./євро, з продажу – у межах 10,87-11,01 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках у порівнянні з 5 березня знизився на 0,9% і сьогодні складає 0,2618 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,3% - до 0,2689 грн./євро. Пропозиції банків з покупки російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2700 грн./рубль.

Середній курс покупки долара в банках Києва складає 7,97 грн./дол., курс без змін відучора, продажу – 8,01 грн./дол., на 3% дешевше.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з покупки долара коливаються в межах 7,94-7,99 грн./дол., з продажу – в межах 8,00-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва майже не змінився у порівнянні з 8 березня і сьогодні складає 10,80/10,91 грн./євро. Пропозиції банків з покупки євро коливаються в межах 10,70-10,87 грн./євро, з продажу – в межах 10,88-11,00 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці у порівнянні з 8 березня знизився на 1,3% і сьогодні складає 0,2608 грн./рубль, продажу – майже не змінився – 0,2689 грн./рубль. Пропозиції банків з покупки російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,98/8,009 грн., євро – 10,80/10,90 грн., рубль – 0,2640/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,02 грн., євро – 10,60/11,10 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,95/8,005 грн., євро – 10,70/10,95 грн., рубль – 0,2630/0,2690 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 9 березня, такий: гривні до долара США – 7,9838, до євро – 10,843597, до російського рубля – 0,26758.