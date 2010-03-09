У Бельгії вийшла перша в Європі 3D-газета

Сьогодні в Бельгії вийшла перша газета у форматі 3D.

Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на портал StereoscopyNews.

Кожному покупцю щотижневої спортивної газети La Derniere Heure пропонуються спеціальні безкоштовні окуляри, які дадуть можливість дивитися всі фотографії на сторінках видання у тривимірному зображенні.

«Це прем`єра для Бельгії і, можливо, для Європи», – заявив головний редактор газети Убер ЛЕКЛЕРК.

За його словами, газета надрукована на «папері вищої якості, білішому, що забезпечує кращий ефект».