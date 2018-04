ГОЛОВНЕ на 9 березня (вечір)

Хроніка дня

***

Макроекономіка: Базова інфляція в Україні у лютому становила 0,8% Базова інфляція в Україні у лютому 2010 року проти січня становила 0,8%, від початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 1,6%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

При цьому в Держкомстаті зазначили, що в лютому 2009 року проти січня 2009 року базова інфляція становила 2,7%, у січні-лютому 2009 року – 5,6%, у цілому за 2009 рік (до грудня 2008 року) – 14,9%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно, йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція в лютому 2010 р. по відношенню до січня становила 1,9%, від початку року (до грудня 2009 року) – 3,7%, до лютого 2009 року – 11,5%, у січні–лютому 2010 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція становила 11,3%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року), в 2009 році – 12,3% (грудень 2009 року до грудня 2008 року).

Банки: НБУ наказав банкам підготуватися до повені

Національний банк України попросив комерційні банки оцінити ситуацію, яка може виникнути у випадку повені.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку №11-212/1141-3465, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

“З метою подолання можливих наслідків весняної повені 2010 року і забезпечення нормального функціонування банківської системи пропонуємо керівникам банків оцінити ситуацію, яка може скластися унаслідок повені в районах розміщення банківських установ, і, за необхідності, вжити відповідних заходів із забезпечення їх належної роботи і збереження банківських цінностей”, - йдеться у телеграмі.

«Партнер-банк» змінив назву на «Конверсбанк» «Партнер-Банк (Київ) » змінив назву на ПАО «Конверсбанк». Про це йдеться в повідомленні банку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Нова редакція статуту була узгоджена в Національному банку України 15 лютого 2010 року, державна редакція датована 19 лютого 2010 року.

Довідка УНІАН. ТОВ «Партнер-Банк» зареєстроване в травні 2006 року.

Активи банку на 1 жовтня ц.р. склали 631,308 млн. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 287,308 млн. грн., зобов`язання – 535,859 млн. грн., статутний капітал – 95,890 млн. грн., власний капітал – 95,449 млн. грн.

За підсумками січня-вересня 2009 року банк одержав збиток у розмірі 6 тис. грн.

100% акцій банку володіє ТОВ "Скорпіон Інтерплюс".

Курс: Міжбанк закрився зниженням долара і євро

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9715/7,9860 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9775/7,9820 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9755/7,9805 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 10:00 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,98 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2683/0,2688 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2681/0,2683 грн./рубль. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2680/0,2682 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 29,7975 рублів за долар (-0,02).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3619/1,3621 дол./євро, а на 15:00 впали до 1,3563/1,3565 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8585/10,8820 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,8415/10,8510 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли значень 10,8180/10,8280 грн./євро.

Євро подешевшало, долар майже не змінився

Офіційний курс НБУ на 10 березня: 100 USD – 798.4000 грн.; 100 EUR – 1082.3909 грн.; 10 RUR – 2.6837 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 10 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 798.4000 (на 9 березня – 798.3800)

100 EUR – 1082.3909 (на 9 березня – 1084.3597)

10 RUR – 2.6837 (на 9 березня – 2.6758)

ПЕК:Україна збільшила виробництво електроенергії на 11,4%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в січні-лютому ц.р. збільшилося на 11,4%, або на 3,558 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-лютим 2009 року - до 34,806 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики України.

Згідно з повідомленням, за два місяці теплові електростанції (ТЕС) збільшили вироблення електроенергії на 22,5%, або 2,950 млрд. кВт/год., – до 16,083 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – на 1,4%, або 207,8 млн. кВт/год., – до 14,840 млрд. кВт/год., блок-станції та комунальні ТЕЦ – на 6%, або 90,3 млн. кВт/год., – до 1,595 млрд. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні-лютому наростили вироблення електроенергії на 15,6% - до 2,285 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України в 2009 році скоротилося на 9,8%, або 18,768 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком, - до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в ОЕСУ за підсумками 2008 року скоротилося на 1,8%, або 3,438 млрд. кВт/год., порівняно з 2007 роком – до 191,688 млрд. млн. кВт/год.

У 2007 році виробництво електроенергії в ОЕСУ збільшилося на 1,6%, або 3 млрд. 6 млн. кВт/год., порівняно з 2006 роком – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/год.

Фондовий ринок: Конкурс з продажу акцій "Макіївського меткомбінату" не відбувся

Оголошений Фондом державного майна України (ФДМУ) конкурс з продажу 60,857% державного пакета акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат" не відбувся через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Початкова вартість пакета акцій становила 481 млн. 793 тис. грн.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, інвестор, зокрема, має погасити прострочену заборгованість ВАТ перед державою за кредитами, наданими під гарантії Кабінету міністрів України, які становлять в цілому 136 млн. 70,8 тис. євро, забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства на суму 1 млрд. 303 млн. 901,7 тис. грн., простроченої заборгованості товариства за кредитами, наданим "Промінвестбанком", у розмірі 1 млн. 174,2 тис. грн.

Довідка УНІАН. Основні засоби ВАТ «Макіївський металургійний комбінат» були передані для формування статутного капіталу ЗАТ «Макіївський металургійний завод» (ММЗ), засновником якого виступило ЗАТ “Макіївсталь”.

75,177% акцій ЗАТ «Макіївський металургійний завод» належить ЗАТ «Макіївсталь», 24,823% – ВАТ «Макіївський меткомбінат».

24,99% акцій ЗАТ «Макіївсталь» належить ТОВ «Металург» – дочірній структурі ВАТ «Макіївський меткомбінат», по 24,99% – компаніям Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. (Британські Віргінські острови) і Lafsol Holdings LLC (США). Компанії Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. і Lafsol Holdings LLC (США) афільовані з ТОВ «Смарт-Груп» (м. Дніпропетровськ).

Після об`єднання гірничо-металургійних активів ЗАТ “Смарт-Холдинг” і ЗАТ “Систем Кепітал Менеджмент” ММЗ увійшов до дивізіону сталі і прокату групи «Метінвест».

Транспорт: Уряд виділив зі Стабфонду аеропорту «Донецьк» 190 млн. грн. Кабінет міністрів України виділив зі Стабілізаційного фонду в 2010 році на розвиток аеропорту «Донецьк» 190 млн. грн., 135,6 млн. грн. - на розвиток аеропорту «Бориспіль», 121 млн. грн. – аеропорту «Левів».

Відповідні зміни внесені постановою Кабміну від 1 березня 2010 р. №239 до постанови КМУ від 20 січня 2010 р. №36 щодо використання у 2010 р. коштів Стабфонду для підготовки України до Євро-2012. Текст документа розміщений на сайті уряду.

Нагадаємо, постановою від 20 січня ц.р. №36 на розвиток аеропорту «Донецьк» планувалося зі Стабфонду направити 90 млн. грн. бюджетних коштів, «Бориспіль» - 43,58 млн. грн., «Львів» - 21 млн. грн.

Крім того, постановою передбачається направити зі Стабфонду-2010 на розвиток аеропорту «Київ» («Жуляни») 7,4 млн. грн.

Цією ж постановою уряд вніс зміни у Держпрограму підготовки і проведення в Україні Євро-2012, затверджену 22 лютого 2008 р. №107. Зокрема, збільшено кошти на фінансування аеропорту «Київ» (Жуляни) з Держбюджету на 26,9 млн. грн. – до 215,3 млн. грн. При цьому якщо раніше на розвиток аеропорту передбачалося за 2009 р. направити 109,3 млн. грн., то згідно зі змінами, цифра на 2009 р. змінена на 31,7 млн. грн., на 2010 р. - введена сума у розмірі 104,5 млн. грн.

МАУ у вересні відкриє рейс Київ - Делі Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» планує відкриття нового регулярного рейсу Київ - Делі у вересні цього року.

Як повідомила УНІАН прес-служба МАУ, крім того, протягом літньої навігації авіакомпанія запропонує своїм пасажирам нові можливості для авіаподорожей до країн Європи, Перської затоки, Близького Сходу й до міст України.

Нагадаємо, 28 березня 2010 вступає в дію літній розклад IATA-2010, який діятиме до 30 жовтня 2010 року.

Зокрема, у квітні МАУ відкриває новий прямий рейс Київ - Алмати, який виконуватиметься три рази на тиждень - по понеділках, вівторках і четвергах.

Також у квітні авіакомпанія відкриває новий щоденний (окрім суботи) прямий рейс Київ - Тель-Авів.

Новий рейс МАУ Київ - Женева здійснюватиметься тричі на тиждень - по середах, п`ятницях і неділях.

У сезон літньої навігації МАУ запропонує пасажирам скористатися новими регулярними рейсами авіакомпанії до Хорватії, де влітку вводиться безвізовий режим для громадян України: рейси Київ - Дубровнік здійснюватимуться по четвергах, рейс Київ - Спліт - по вівторках, рейс Київ - Пула - по четвергах.

До Хорватії можна буде також дістатися з Донецька: рейс Донецьк - Дубровнік виконуватиметься по суботах. Також зі сходу України повітряну подорож можна здійснити до Рима: рейс Донецьк - Рим виконуватиметься двічі на тиждень - по понеділках і п`ятницях. Рейс Донецьк - Львів виконуватиметься двічі на тиждень - по середах і неділях.

Крім того, збільшується й кількість власних внутрішніх рейсів авіакомпанії МАУ. З Києва до Одеси тепер можна буде літати щодня, крім суботи, з Києва до Донецька - щодня, крім неділі. Рейс Київ - Львів здійснюватиметься щодня, крім неділі, а рейс Київ - Сімферополь - щодня.

За даними компанії, деякі зміни внесено до розкладу рейсів із Одеси - для забезпечення зручних стиковок із рейсами авіакомпаній-партнерів. Рейс Одеса - Відень виконуватиметься з понеділка по п`ятницю о 05:15, а в суботу та неділю - о 15:00.

Авіакомпанія МАУ також збільшує кількість регулярних рейсів у декількох напрямках. Прямий рейс МАУ Київ - Тбілісі в період літньої навігації виконуватиметься щодня. До Ніцци з Києва тепер можна буде літати тричі на тиждень: по вівторках, п`ятницях і суботах. Рейс Київ - Мілан виконуватиметься щоденно, крім четверга та суботи, а Київ - Брюссель - щодня, крім суботи та неділі.

У літній період рейс Київ - Абу-Дабі виконуватиметься 4 рази на тиждень: по вівторках, четвергах, п`ятницях і неділях.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» - провідна українська авіакомпанія.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія виконує власні регулярні рейси до Лондона, Парижа, Амстердама, Брюсселя, Берліна, Франкфурта, Відня, Цюріха, Рима, Мілана, Мадрида, Барселони, Лісабона, Гельсінкі, Дубаї, Абу-Дабі, Тбілісі, Монастір, Ніцци, Львова й Сімферополя.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України - 61,6%, UIAB (Австрія) - 22,5%, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 9,9% та інші - 6%.