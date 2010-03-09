Анонс на 10 березня

10-00 - Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України (вул.. Грушевського, 5, сесійна зала). Вхід за картками акредитації.

12-00 - Під час проведення чергового Дня відкритих дверей на НСК «Олімпійський» відбудеться огляд будівництва стадіону та ознайомлення з ходом монтажу першої колони навісу. Учасники: віце-прем’єр-міністр України Іван Васюник, міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко, члени комітетів ВРУ, представники КМДА, Федерації футболу, ГоловКРУ, АТ ХК "Київміськбуд" та підрядних і проектних організацій (штаб з реконструкції НСК "Олімпійський". Проїзд через провулок Лабораторний).

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12-00 - На сайті РБК-Україна відбудеться он-лайн конференція з Віктором Субботіним, генеральним директором ВАТ «Турбоатом».

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12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Комунальна війна - влада проти народу». Активісти Всеукраїнського громадського руху «Комунальний фронт», зокрема, розкажуть: про програми допомоги населенню в їх боротьбі проти комунального беззаконня, озвучать пропозиції новому Президентові України щодо принципів реформування ЖКГ і конкретних кроків для його реалізації, нададуть оцінку діяльності МінЖКГ по реалізації реформування галузі, а також повідомлять про стратегію боротьби організації за комунальні блага жителів України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).