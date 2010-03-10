Яценюк заявляє про перехід в опозицію

Лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК переходить в опозицію і розпочинає формування власного уряду.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-офісу «Фронту Змін».

Таке рішення політик прийняв після зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, яка відбулася сьогодні.

«Після сьогоднішньої складної, але дуже важливої зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ я прийняв рішення – перейти в опозицію, сформувати власний уряд і захищати цінності, ідеали і позицію, з якою я йшов на президентські вибори», - заявив лідер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що в іншому разі, зокрема, в рамках коаліції з Партією регіонів, реалізувати свою позицію йому не вдасться. «Це єдиний шлях до того, щоб реалізувати своє бачення розвитку країни. В іншій конструкції, зокрема в конструкції з Партією регіонів, сьогодні це неможливо зробити», - сказав він.

Політик при цьому підкреслив, що рішення про перехід в опозицію остаточне. За словами А.ЯЦЕНЮКА, він формуватиме «справжню європейську опозицію».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулася зустріч В.ЯНУКОВИЧА з А.ЯЦЕНЮКОМ.

“Я запропонував Арсенію ЯЦЕНЮКУ високу посаду в майбутньому уряді, який ми, сподіваюся, створимо вже найближчими днями. Але Арсеній Петрович відмовився і висловив переконання, що йому належить перейти в опозицію”, – сказав Президент після зустрічі.