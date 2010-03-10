ГОЛОВНЕ на 10 березня (день)

Економіка

Янукович запропонував Тигипкові пост віце-прем'єра

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає кандидатуру Сергія ТИГИПКА найбільш прийнятною на посаду віце-прем'єра в новому уряді України.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

«Сергій ТИГИПКО не належить ні до однієї з парламентських партій. Народ України висловив йому значну підтримку на минулих президентських виборах, підтримавши таким чином зміни і реформи. ТИГИПКО – хороша кандидатура для того, щоб керувати економічним блоком», - підкреслив глава держави сьогодні після зустрічі з С.ТИГИПКОМ.

За даними прес-служби, під час зустрічі С.ТИГИПКО погодився працювати в новому уряді.

Фінанси

Активи українських банків зменшилися на 2,4%

Активи українських банків від початку року зменшилися на 2,4% і на перше березня 2010 року склали 869 млрд. грн. Про це повідомляють на сайті Національного банку України (НБУ).

За інформацією Нацбанку, станом на 1 березня загальні активи українських банків складали 985,4 млрд. грн., що на 1,6% менше від показника початку року.

Структура загальних активів банків на 1 березня була такою: високоліквідні активи – 9,2%, кредитні операції – 74,4%, вклади в цінні папери – 4,2%, дебіторська заборгованість – 2,7%, основні засоби і нематеріальні активи – 3,9%, доходи нараховані до отримання – 4,1%, інші активи – 1,5%.

Зобов'язання українських банків на початок березня 2010 року склали 744,6 млрд. грн. (-2,6% з початку року). Кошти фізичних осіб – 214,3 млрд. грн. (+2%), або 28,8% від загального об'єму зобов'язань, кошти суб'єктів господарювання – 112 млрд. грн. (-2,8%), або 15%. При цьому термінові засоби складають 159,4 млрд. грн., або 74,4% від загальної суми коштів населення, а засоби до запитання - 54,9 млрд. грн., або 25,6%.

На 1 березня 2010 року власний капітал українських банків склав 124,4 млрд. грн. (-1,4%), або 14,3% пасивів банків. При цьому сплачений зареєстрований статутний капітал складає 97,6% від капіталу; направлені на збільшення статутного капіталу дивіденди – 0,3%; емісійні різниці – 5,1%; загальні резерви і фонди банків – 12,3%; результати минулих років – 0,5%; результати звітного року, які чекають затвердження, – (-24,9%); результати поточного року – 1,2%; результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж і інвестицій в асоційовані компанії – 7,9%.

Варто зазначити, що у повідомленні про попередні результати діяльності банків на 1 березня 2010 року відсутні дані про доходи і витрати банків.

На 1 березня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 178 банків, серед них: 176 банків - акціонерні товариства (з них: 64 банків - відкриті акціонерні товариства, 1 банк - закрите акціонерне товариство, 111 банків – громадські акціонерні товариства), 2 банки - товариства з обмеженою відповідальністю).

На стадії ліквідації знаходяться 15 банків, із них 13 банків ліквідовують за рішенням НБУ, 2 - за рішенням господарських (арбітражних) судів.

Як повідомляв УНІАН, сальдований збиток банківської системи України у 2009 році склав 31,492 млрд. грн. проти 7,3 млрд. грн. прибутку у 2008 році.

За даними НБУ, зі 179 банків, що працюють, 53 кредитно-фінансових установи отримали сумарний прибуток 3,141 млрд. грн., а 126 банків отримали сумарний збиток у розмірі 34,633 млрд. грн.

Суспільство

Середньомісячна зарплата в Україні зросла на 15%

Середньомісячна заробітна плата в Україні у січні ц.р. зросла на 15% порівняно з січнем 2009 р., і склала 1 916 грн. Про це сказано у повідомленні Державного комітету статистики.

Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за підсумками січня у Донецькій (2 183 грн.; зростання порівняно з січнем 2009 р., на 19%), Дніпропетровській (2 023 грн.; зростання на 17%) областях і в Києві (2 969 грн.; зростання на 6%).

Найнижчий рівень середньомісячної заробітної плати у січні в Тернопільській (1 386 грн.; зростання порівняно з січнем 2009 р. на 15%), Волинській (1 419 грн.; зростання на 13%) і Чернігівській областях (1 423 грн.; зростання на 13%).

Будівництво

У Києві в лютому попит мали квартири економ-класу

У Києві в лютому попит мали квартири економ-класу вартістю 45-120 тис. дол.

Про це йдеться в огляді мережі агентств нерухомості Real Druzi, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, у лютому найбільшим попитом користувалося типове житло і квартири в нових будинках у спальних районах Києва.

Перевагу віддають однокімнатним квартирам за ціною 60-65 тис. дол. і двокімнатним – за ціною 70-107 тис. дол. в серійних проектах і нових будинках в Оболонському, Дарницькому, Святошинськом, Шевченківському, Подільському (масив Виноградар) районах. Трикімнатні квартири мали менший попит – купували житло в типових і нових будинках за ціною до 120 тис. дол. в Голосіївському, Святошинськом районах.

В агентстві зазначають, що у лютому був помірний попит на «гостинки» площею 22-24 кв. м за ціною 45-47 тис. дол. і одно- і двокімнатні «хрущовки» вартістю 53-67 тис. дол. на масивах Чоколовка, Лісовий, Відрадний, Воскресенка, Нивки.

При цьому попит на житло бізнес-класу у лютому порівняноі з попереднім місяцем дещо зріс. Покупців цікавили об'єкти в нових будинках за ціною до 3,5 тис. дол. за 1 кв. м, квартири в «сталінках» і «царських будинках» у центрі і на близьких до центру масивах за ціною 2-4,2 тис. дол. за 1 кв.м.

Також купували житло бізнес-класу в нових будинках за ціною до 2,5 тис. дол. за 1 кв. м на масивах Нікольська Слобідка, Поділ, Солом’янка.

Аналітики агентства зауважили, що з третьої декади лютого дещо активізувався попит і на елітне житло. При цьому інтерес викликали об'єкти в нових будинках у центрі вартістю до 6 тис. дол. за 1 кв.м.

Валютний ринок

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,98 грн./дол., продають – по 8,01 грн./дол. Курс не змінився у порівнянні з 9 березня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо покупці долара коливаються в межах 7,94-8,00 грн./дол., з продажу – у межах 8,00-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках не змінився порівняно з 9 березня і сьогодні складає 10,78 грн./євро, продажу – знизився на 0,3% – до 10,89 грн./євро. Пропозиції банків щодо покупки євро коливаються в межах 10,70-10,83 грн./євро, з продажу – у межах 10,85-10,92 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, у порівнянні з 9 березня, дещо зріс і сьогодні складає 0,2622/0,2689 грн./рубль. Пропозиції банків з покупки російської валюти коливаються у межах 0,2450-0,2660 грн./рубль, з продажу – у межах 0,2679-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,98 грн./дол., продажу – 8,01 грн./дол. Курс купівлі/продажу без змін відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,94-8,00 грн./дол., з продажу – у межах 8,00-8,02 грн./дол.

Середній курс копівлі/продажу євро в банках Києва майже не змінився порівняно з 9 березня і сьогодні складає 10,79/10,88 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,70-10,83 грн./євро, з продажу – у межах 10,85-10,92 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, у порівнянні з 9 березня, зріс на 0,4% і сьогодні складає 0,2618 грн./рубль, продажу – без змін – 0,2691 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коиваються в межах 0,2450-0,2660 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2679-0,2730 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,98/8,009 грн., євро – 10,80/10,90 грн., рубль – 0,2640/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,02 грн., євро – 10,60/11,10 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,95/8,005 грн., євро – 10,70/10,90 грн., рубль – 0,2630/0,2690 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 10 березня, такий: гривні до долара США – 7,984, до євро – 10,823909, до російського рубля – 0,26837.