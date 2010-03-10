Уряд виділив 320 тис. грн. на нацпрограму сприяння малому бізнесу

Кабінет міністрів України виділив 320 тис. грн. Державному комітету з питань регуляторної політики і підприємництва з метою погашення кредитної заборгованості за 2009 р. за бюджетною програмою «Заходи щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні в 2009 р.».

Про це йдеться в урядовій постанові від 1 березня 2010 р. № 213, оприлюдненій на офіційному сайті Верховної ради.

Згідно з постановою, кошти буде виділено зі Стабілізаційного фонду протягом першого кварталу 2010 р.