Молдова переглянула режим вільної торгівлі з Україною

Молдова виключила з режиму вільної торгівлі з Україною цукор, етиловий спирт і насіння цукрового буряку. Це передбачено міжурядовим протоколом між Молдовою і Україною, ратифікацію якого схвалив Кабінет міністрів республіки, повідомляє БЕЛТА.

Документ був підписаний 21 квітня 2009 року в Кишиневі і передбачає, що Україна, у свою чергу, виводить з режиму вільної торгівлі з Молдовою цукор, етиловий спирт, шкури худоби, брухт чорних і кольорових металів.

Заступник міністра економіки Молдови Октавіан КАЛМИК наголосив, що зміни було внесено для поліпшення торгового балансу Молдови з Україною і захисту молдавських виробників. Уряди Молдови й України підписали Угоду про вільну торгівлю 13 листопада 2003 року. Вона набула чинності лише у момент приєднання України до СОТ в 2008 році.

У Мінекономіки України відзначають, що виведення з режиму вільної торгівлі з Молдовою на постійній основі є одним із зобов`язань України перед СОТ. У Києві вважають також, що збільшення вартості українського спирту за рахунок мит зробить його менш конкурентним на молдавському ринку. Виключення з режиму вільної торгівлі брухту металів і шкірсировини ускладнить реекспорт цих товарів з Молдови до країн ЄС, тоді як стягнення мит під час імпорту цукру з Молдови має обмежити реекспорт продукту до України.