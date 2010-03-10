Навесні спортивний седан Lexus IS 250 коштуватиме від 33438 євро

Офіційна дилерська мережа Lexus в Україні навесні пропонує клієнтам седан Lexus IS 250 за ціною від 33438 євро. Про це УНІАН повідомили у прес-службі дилерської мережі Lexus.

«IS - автомобіль для водія на всі сто відсотків. Модель має міцний і жорсткий корпус. Щоб зменшити вагу неподресорених ділянок авто і досягти ідеального розподілу ваги між передньою та задньою осями, було використано легкі матеріали - алюмінієві кришка капота і численні деталі підвіски.

Стиль інтер`єру і екстер`єру демонструє подальшу еволюцію унікального підходу до дизайну - L-finesse, розробленого Lexus. Дизайн авто у вигляді вістрія стріли, нагадуючи про його японське походження, підкреслює рівновагу і силу. Ці риси повторюються у формах зовнішніх дзеркал, лініях блоку задніх фар і задніх стійок кузова. Особливої уваги заслуговує завершена композиція подвійних передніх фар.

2,5-літровий шестициліндровий бензиновий двигун могутній і надзвичайно приємістий, і водночас надзвичайно тихий і економічний. IS 250 оснащений «інтелектуальною» 6-ступінчастою секвентальною автоматичною коробкою передач.

Система інтегрованого управління динамікою (VDIM), якою оснащені всі комплектації моделі, дає можливість ефективно розпорядитися потужністю і моментом крутючого двигуна IS. Завдяки роботі VDIM всі системи активної безпеки спрацьовують синхронно, заздалегідь визначаючи будь-які можливі раптові зміни в поведінці автомобілю на дорозі. Як наслідок - таке непомітне втручання набагато перевищує можливості кожної системи окремо.

IS 250 сконструйований так, щоб максимально захистити водія і пасажирів при зіткненнях. У краш-тестах, проведених Європейською програмою оцінки безпеки нових автомобілів (Euro NCAP), IS отримав найвищу оцінку - 5 зірок. Захист водія і пасажирів забезпечують 8 подушок безпеки, ремені безпеки з попереднатяжниками, передні сидіння з активними підголівниками.

У офіційній дилерській мережі Lexus IS 250 можна замовити в трьох комплектаціях: Executive - 33438 євро, Executive+navi - 36474 євро і Premium за ціною 41764 євро. Автомобіль оснащено кнопкою запуску двигуна і системою безключового доступу «Smart Access», адаптивними ксеноновими фарами, датчиками дощу і світла, сидіннями з вентильованої семи-анілінової шкіри, 2-зонним клімат контролем, системою допомоги при парковці «Park Assist», аудіо-системою «Mark Levinson» з 14 динаміками, зручною навігаційною системою. І це далеко не повний перелік опцій, які роблять IS дійсно комфортним автомобілем», - повідомляють офіційні дилери мережі Lexus.