Ющенко назвав Тимошенко «політичною вдовою»

Блок Юлії Тимошенко не належить до патріотичних сил. Про це заявив лідер «Нашої України» Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з інтелігенцією у Львові, коментуючи заклик Ю.ТИМОШЕНКО про об`єднання всіх національно-патріотичних сил під проводом БЮТ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нащої України”, В.ЮЩЕНКО сказав, що БЮТ - це політична сила, до якої “входять портнови, губські, ляшки, Лозинські”, і наголосив, що “це не ті патріоти, які формують український погляд”.

В.ЮЩЕНКО також назвав Ю,ТИМОШЕНКО «політичною вдовою», «адже всі політичні сили, які опинялися поруч з нею, рано чи пізно горіли». Він зокрема навів приклади ПРП, Руху, Народної Самооборони, ХДС.

«Де сьогодні МОРОЗ, де буде завтра ЛИТВИН?», - запитав він у присутніх.

Лідер «Нашої України» з жалем констатував, що люди, які зараз представляють ці сили, паразитують на патріотичному рухові.