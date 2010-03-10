Янукович підписав зміни до Регламенту ВР

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».

Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що треба знайти політичну волю, щоб утворити більшість у Верховній Раді України. “І українське суспільство, і наші партнери у світі чекають політичної стабільності в нашій державі. Тому я прошу вас визначитися», – сказав Президент.

Після дискусії, яка відбулася за участю голови парламенту Володимира ЛИТВИНА, Президент України підписав Закон «Про Регламент Верховної Ради України», повідомляє прес-служба.

Глава держави ще раз підкреслив важливість якнайшвидшого формування парламентської більшості та дієздатного уряду.

Як повідомлялось, 9 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Згідно із законом, коаліція депутатських фракцій - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і Регламентом ВР, об’єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Коаліція формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради або протягом 1 місяця з дня припинення діяльності попередньої коаліції.

До коаліційної угоди додається список народних депутатів, що сформували коаліцію особистими підписами народних депутатів, і такий список є невід’ємною складовою коаліційної угоди.

Також передбачено, що коаліція вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні парламенту на підставі поданих до апарату ВР документів.

Повідомлення про формування коаліції, коаліційна угода та персональний склад коаліції не пізніше як через 4 дні після офіційного оголошення на пленарному засіданні про її формування публікується у газеті «Голос України».

Однак опозиційні політики та експерти закликали Президента не підписувати цей закон, бо він порушує Конституцію.

Сьогодні, 10 березня, прес-служба Президента повідомила зустріч В.ЯНУКОВИЧА з послами Великої вісімки та Європейського Союзу про хід процесу зі створення парламентської коаліції та нового уряду.

У повідомленні зазначалося, що “зокрема, дипломати відзначили важливість того моменту, що Президент України зустрівся з ними до підписання ним змін до Закону «Про Регламент Верховної Ради України». Також посли підкреслили важливість того, що Президент України вирішив звернутися до Конституційного Суду з проханням якнайшвидше розглянути питання стосовно легітимності коаліції та уряду, які створюються в нових умовах”.