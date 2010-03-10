Головне на 10 березня (вечір)

Угорська компанія Emfesz Kft відкликала позов до НАК «Нафтогаз України», в якому вимагала відшкодування збитків на суму 30 млн. дол. за нетранспортування природного газу на початку січня 2009 року.

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

За словами співбесідника агентства, на сьогодні провадження у справі припинене, і Emfesz не має жодних претензій до НАК «Нафтогаз України».

При цьому він нагадав, що позовна заява Emfesz до НАК «Нафтогаз України» від 8 січня 2009 року була залишена без розгляду судом першої інстанції міста Будапешт. Зокрема, у своїй ухвалі від 21 січня 2009 року суд звернув увагу на некоректність формулювання позовних вимог Emfesz.

Emfesz оскаржив цю судову ухвалу в апеляційному порядку. У свою чергу, НАК «Нафтогаз України» подала свої заперечення на апеляцію з проханням відмовити угорській компанії у задоволенні позовних вимог і припинити провадження у справі.

Пізніше Emfesz у заяві апеляційному суду від 30 листопада 2009 року відкликав свою скаргу. При цьому, згідно з процесуальним законодавством Угорщини, у разі відкликання апеляційної скарги рішення суду першої інстанції набуває чинності і провадження у справі припиняється.

8 грудня 2009 року суд Будапешта виніс ухвалу про те, що оскаржена компанією Emfesz ухвала від 21 січня 2009 року набрала чинності.

Молдова виключила з режиму вільної торгівлі з Україною цукор, етиловий спирт і насіння цукрового буряку. Це передбачено міжурядовим протоколом між Молдовою і Україною, ратифікацію якого схвалив Кабінет міністрів республіки, повідомляє БЕЛТА.

Документ був підписаний 21 квітня 2009 року в Кишиневі і передбачає, що Україна, у свою чергу, виводить з режиму вільної торгівлі з Молдовою цукор, етиловий спирт, шкури худоби, брухт чорних і кольорових металів.

Заступник міністра економіки Молдови Октавіан КАЛМИК наголосив, що зміни було внесено для поліпшення торгового балансу Молдови з Україною і захисту молдавських виробників. Уряди Молдови й України підписали Угоду про вільну торгівлю 13 листопада 2003 року. Вона набула чинності лише у момент приєднання України до СОТ в 2008 році.

У Мінекономіки України відзначають, що виведення з режиму вільної торгівлі з Молдовою на постійній основі є одним із зобов`язань України перед СОТ. У Києві вважають також, що збільшення вартості українського спирту за рахунок мит зробить його менш конкурентним на молдавському ринку. Виключення з режиму вільної торгівлі брухту металів і шкірсировини ускладнить реекспорт цих товарів з Молдови до країн ЄС, тоді як стягнення мит під час імпорту цукру з Молдови має обмежити реекспорт продукту до України.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9720/7,9870 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9760/7,9810 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9760/7,9800 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:00 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,98 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2679/0,2685 грн./рубль, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2684/0,2686 грн./рубль. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2683/0,2685 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель знизився і становив 29,7975 рублів за долар (-0,02).

НАЕК «Енергоатом» оголосила торги із закупівлі гексафториду урану. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, НАЕК планує купити гексафторид природного урану і збагачений гексафторид, включаючи його виробництво із сировини замовника.

Як пояснив УНІАН директор із закупівель ядерного палива і регулювання зовнішньоекономічної діяльності НАЕК Олександр БОЛІБОК, торги оголошено в рамках виконання контракту з компанією Westinghouse (США), підписаного в березні 2008 року про постачання з 2011 року американського ядерного палива на українські АЕС.

Гексафторид планується купити в кількості, необхідній для забезпечення перевантаження двох енергоблоків ВВЕР-1000 в 2011 р. і щорічного перевантаження трьох енергоблоків ВВЕР-1000 в 2012-2015 рр. Так, в 2010 році компанія планує купити 369,5 тонн гексафториду з постачанням у липні і грудні. В період 2011 – 2014 рр. компанія має намір щорічно купувати 519,6 тонн гексафториду.

Після закупівлі ядерні матеріали планується передати Westinghouse для фабрикації ТВС на заводі американської компанії у Швеції.

Заявки на участь у тендері приймаються до 10 квітня. Відібрати постачальника НАЕК планує до кінця травня.

(УНІАН)