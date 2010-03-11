ПР, КПУ та Блок Литвина дали згоду на створення коаліції

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що фракції Партії регіонів, Комуністичної партії України і Блоку Литвина вже ухвалили позитивне рішення щодо створення коаліції.

Про це політик сказав у інтерв’ю журналістам ТРК «Одеський Супутниковий Канал».

«Сьогодні фінальний день підготовчої роботи по формуванню парламентської коаліції. Завершилися консультації з цього питання зі всіма фракціями парламенту. Сьогодні є рішення від трьох фракцій, які формуватимуть коаліцію (фракції Партії регіонів, Комуністичної партії України та «Блок Литвина») разом із частиною інших народних депутатів України», - заявив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Разом з тим він зазначив, що рішення фракції “Наша Україна – Народна самооборона” щодо входження до коаліції ще немає. «Ми не отримали рішення щодо входження до коаліції від четвертої фракції – НУ-НС», – сказав він.

«Очевидно, найближчим часом ми будемо свідками оголошення списку народних депутатів України і рішення парламентських фракцій про створення коаліції та оприлюднення коаліційної угоди», – заявив О.ЛАВРИНОВИЧ.