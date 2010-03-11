Курс НБУ на 11.03.10

Офіційний курс НБУ на 11.03.10100 USD - 798.2400 (10 березня - 798.4000)100 EUR - 1086.4046 (10 березня - 1082.3909)10 RUR - 2.6854 (10 березня - 2.6837)Облікові курси банківських металів на 11.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89762.09 (10 березня-89420.80)961 XAG 10 Срібло-1394.53 (10 березня-1361.27)962XPT10Платина-128835.94(10 березня-126466.56)964 XPD 10 Паладій-37756.75 (10 березня-36886.08)

Офіційний курс НБУ на 11.03.10 100 USD - 798.2400 (10 березня - 798.4000) 100 EUR - 1086.4046 (10 березня - 1082.3909) 10 RUR - 2.6854 (10 березня - 2.6837) Облікові курси банківських металів на 11.03.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-89762.09 (10 березня-89420.80) 961 XAG 10 Срібло-1394.53 (10 березня-1361.27) 962XPT10Платина-128835.94(10 березня-126466.56) 964 XPD 10 Паладій-37756.75 (10 березня-36886.08)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter