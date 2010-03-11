Анонс на 11 березня

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Відбудеться засідання НКРЕ.

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Відбудеться засідання Антикризової громадської ради на тему: «Зміна підходів до управління економікою та поліпшення бізнес-клімату в Україні у світлі можливостей оновлення влади після президентських виборів». Планується розглянути ситуацію, що склалася на телекомунікаційному ринку щодо внесення кодів ІМЕІ до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ Українського державного центру радіочастот (про правомірність припинення надання послуг зв`язку власникам мобільних телефонів), і обговорити ризики впровадження електронної звітності для суб`єктів підприємницької діяльності. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Юрій Пахомов, голова ради Української асоціації операторів зв`язку «Телас» Леонід Ошеров та ін.

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У конференц-залі готелю Hyatt відбудеться прес-конференція, присвячена оголошенню результатів нового маркетингового дослідження телевізійного ринку України SES ASTRA Satellite Monitor. У прес-конференції візьмуть участь: Маркус Фрітц (Markus Fritz), віце-президент з маркетингу SES ASTRA; Онно Зонневельд (Onno Zonneveld), менеджер з розвитку ринку Центральної та Східної Європи SES ASTRA; Маріо Хуберт (Mario Hubert), координатор проектів з дослідженню ринку SES ASTRA; Анна-Карін Модіг (Anna-Karin Modigh), віце-президент з маркетингу SES ASTRA; Під час прес-конференції будуть представлені результати останнього дослідження SES ASTRA Satellite Monitor по Україні (в т.ч. дані по кількості ТБ-домогосподарств в Україні різного типу), а також підведені підсумки масштабного туру компанії ASTRA по 11 містах України з метою висвітлення переваг супутникового ТБ і інформування професійного співтовариства про нові можливості, які пропонує SES ASTRA.

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Прес-конференція на тему: "Перспективи експорту українського зерна в маркетинговому сезоні 2009-2010 рр. Проблема відшкодування ПДВ". Учасники: президент Української зернової асоціації Володимир Клименко, директор ТОВ "Нью Ворлд Грейн", віце-президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

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Відбудеться прес-конференція Укравтодору з представниками ЗМІ на тему "Підсумки діяльності Укравтодору в 2009 році і стан та перспективи розвитку дорожньої галузі". Учасники: Вадим Гуржос, голова Державної служби автомобільних доріг України; Микола Березовський, заступник голови Держслужби автомобільних доріг України.

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Прес-конференція Юлії Тимошенко на тему: «Підсумки управління та плани на майбутнє» (Конгрес-хол Президент готелю, вул. Госпітальна, 12).

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Відкриття будівельного гіпермаркету Praktiker.

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Прес-конференція на тему: «Рефінансування українських банків: НБУ - «за», МВФ - «проти». Як відновити кредитування?». Запрошені: Олександр Яременко, екс-заступник голови НБУ; Борис Кушнірук, економічний експерт; Ерік Найман, фінансовий експерт.

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Із нагоди Всесвітнього дня прав споживачів відбудеться круглий стіл на тему: "Критичний стан споживчого ринку України. Чи можна повернути довіру споживачів до влади?". Організатор - "Союз споживачів України".

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13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Держава забирає у шахтарського міста більшу частину коштів для виживання і розвитку. Результати першого в Україні незалежного аудиту міського бюджету". Питання: Як виживають монопрофільних міста під час економічної кризи? Чому в Донецькій області найбільше "міст-донорів"? Як наявна демографічна ситуація в Донецькій області впливає на загальні показники соціального і економічного розвитку регіону? Прес-конференція проводиться Центром громадської експертизи за результатами виконання проектів "Аудит соціальних бюджетів українських міст" і "Моніторинг системи соціального захисту і соціального бюджету міста". Проекти виконувалися за підтримки МФ "Відродження" та Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт). Учасники: заст. міського голови м.Кіровське Світлана Якименко, начальник управління праці та соціального захисту населення Кіровської міськради Віолетта Бойко, консультанти Центру громадської експертизи Любомир Чорній та Ольга Романюк (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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За участю Київського міського голови Леоніда Черновецького відбудеться запуск нового поїзда метро Сирецько-Печерської лінії.

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Міністр промислової політики України Володимир Новицький візьме участь в урочистостях з нагоди початку реалізації контракту з модернізації літаків АН-32 для ВПС Індії. У заході також передбачається участь посла Індії пана Дебабрата Саха, Генерального директора ВАТ «Мотор Січ» В`ячеслава Богуслаєва, Генерального конструктора ДП «Антонов» Дмитра Ківи, Генерального директора ДП «Завод 410 ЦА» Сергія Подрєзи та інших почесних гостей.

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У Мінтрансзв`язку відбудеться засідання конкурсної комісії з визначення учасників конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора державного авіаційного підприємства "Львівські авіалінії».

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У рамках 6-го Київського міжнародного меблевого форуму відбудеться конференція «Іноваційний підхід в облаштуванні житла. Перспективи модульних рішень в сегменті домашніх меблів». Організатори конференції - Компанія AMF за сприяння Української меблевої асоціації та Української будівельної асоціації. Учасники: голова Української асоціації меблевиків В`ячеслав Павлов; топ-менеджер з продажу Компанії AMF В`ячеслав Неділько, директор з маркетингу Mebelini Євгенія Турецька й ін.

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Відбудеться відкриття Шостої міжнародної спеціалізованої виставки мототехніки і аксесуарів "Мотобайк 2010». Організатор - компанія «Мотоекспо». В експозиції будуть представлені стенди близько 100 учасників з різних країн - Італії, Угорщини, Білорусі, Російської Федерації, України, Пакистану, а також Китаю. Урочисте відкриття виставки продовжиться демонстрацією найсучасніших досягнень провідних світових виробників мототехніки - Yamaha, Kawasaki, Polaris. Робота завершиться 14 березня.

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