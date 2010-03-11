Литвин оголосив про створення коаліції ПР, КПУ і Блоку Литвина

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН оголосив про створення коаліції фракцій Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина у складі 235 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Відповідно до статті 83 Конституції України та статті 61 Регламенту Верховної Ради оголошую про сформування та реєстрацію в апараті Верховної Ради коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи» у Верховній Раді шостого скликання».

За словами В.ЛИТВИНА, дана угода підписана керівниками трьох фракцій – Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина та окремих народних депутатів.

Як сказав голова ВР, до складу коаліції увійшли 235 народних депутатів, «які особистими підписами підтвердили свою згоду стати членами коаліції».

В.ЛИТВИН наголосив, що списки з особистими підписами депутатів, які увійшли в коаліцію, додаються до коаліційної угоди.

Після цього він оголосив перерву у пленарному засіданні до 11.00.

За словами В.ЛИТВИНА, під час перерви відбудуться збори коаліції для вирішення питань подальшої роботи.